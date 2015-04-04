حظك اليوم برج القوس يوم السبت 4/4/2015

برج القوس هو برج نارى يتأثر بدرجة كبيرة بكوكب المشترى الذى يمده بالتفاؤل والطموح والحب والحظ الجيد، هو شخص مبدع متفتح حنون ومحب للحياة لا يرضى بالظلم ويريد أن يحصل على اهتمام واحترام الآخرين، رومانسى إلى أقصى حد ولديه العديد من الأهداف والأفكار المختلفة لمستقبله وهو مقبل على الحياة. توقعات هالة عمر لبرج القوس على المستوى العاطفى

>أنت الآن على وشك اتخاذ قرار صعب فى علاقتك مع شريك حياتك، فأنت شخص تحب الاهتمام وتريد أن تكون ضمن أولويات شريك حياتك وهذا ما تفتقده فى علاقتك الحالية لذلك قبل اتخاذ أى خطوة سلبية عليك التحدث وفتح نقاش والاستماع بعناية للمبررات التى يقولها لك. على مستوى العمل والمال

>تفكر هذه الفترة كثيرًا فى تغيير مجال عملك وتريد أن تعمل فى مجال تحبه ولديك مهارات خاصة فيه فقد مللت من العمل فى مجال لا تبدع فيه وروتينى لذلك كل ما عليك فعله هو ترتيب أفكارك والبحث عن ما تحبه واكتساب مهارات فيه ولا تقلق فالبداية هى دائمًا الأصعب وسيكون عليك تحديات كبيرة. على مستوى الصحة

>الآن أنت قمت بالعديد من الخطوات لتحسين حالتك المزاجية التى سيطرت عليك الفترة الماضية لذلك حاول أن تحافظ على ذلك بالرياضة ولا تخرج طاقتك فى الطعام حتى لا تحصد وزنًا زائدًا.

شبكةعيونالإخبارية

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