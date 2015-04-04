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حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 4/4/2015

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حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 4/4/2015 حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 4/4/2015
مواليد لديهم شخصية فريدة من نوعها فيمكنهم احتواء جميع من حولهم، رومانسيون لدرجة كبيرة على الرغم من أنه يظهر عليهم الجدية، لديهم قدرة كبيرة على تحمل الضغط والصبر، ولكن إذا نفذ صبرهم لا يمكن أن تتوقع تصرفاتهم وقد يفاجئونك بقسوة جديدة على طبعهم ولكنهم فى النهاية شخصيات ملهمة وتقدم المساعدة تحت أى ظرف.

توقعات ماغى فرح لبرج العقرب على المستوى العاطفى


>أنت الآن نفذت ما كنت تنوى عليه مع شريك حياتك وراضٍ عما فعلت لا تجعل التردد وتأثيره عليك يجعلك تغير من قرارك أنت عانيت كثيرًا لتتخذ قرار الانفصال وهو الأفضل لك فى هذه الفترة فأنت لا تتحمل مزيدًا من الأنانية التى كان يمارسها شريك حياتك معك خلال فترة تواجده لذلك حاول أن تنقى ذهنك وتجد ما يشغلك عن التفكير فيه.

على مستوى العمل والمال


>مواليد برج العقرب يمكنهم أن يغيروا الكون للأفضل بسبب أفكارهم المثالية والراقية وطباعهم التى تضفى على من حولهم الحماسة هذه الفترة أنت مشغول بعدة مشاريع فى العمل لا تحاول أن تيأس أو تتعب فالأمر سيتحسن قريبًا وستجد عائدًا ماديًا ومعنويًا قويًا على مجهوداتك قريبًا.

على مستوى الصحة


>هذه الفترة أنت تريد أن تكون فى أحسن حال سواء صحيًا أو على مستوى المظهر الخارجى فقط عليك الخروج من حالة الاكتئاب التى تنكرها واخرج لأصدقائك من أجل الحصول على بعض المرح وتحسين حالتك النفسية.

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مصر 365

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