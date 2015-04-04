حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 4/4/2015

مواليد برج العذراء شخصيات تتمتع بعدد من المزايا والصفات التى تجعلهم محبوبين من الآخرين وتجعل لهم عددًا من الأصدقاء المقربين الذين يثقون فيهم فهم يتمتعون بشخصيات حالمة مبدعة يحبون التألق وإظهار أنفسهم فى أحسن حال، وعلى الرغم من أنهم يعانون من بعض المشكلات الكبيرة فى حياتهم إلا أن لديهم مقدارًا من الإبداع.إعلان - Ads إعلان - Ads
>أنت تعانى منذ فترة من العديد من المشكلات الكبيرة مع شريك حياتك وهناك الكثير من الحدود التى تخطاها كل منكم وأنت الآن غير قادر على الاستماع لمزيد من المبررات ولكن عليك إعادة التفكير ولا تترك المشكلات تسيطر على العلاقة قرر عقد جلسة نقاش دون تعصب وحاول أن تفهم السبب الرئيسى فيما حدث.
>أنت شخص مبدع وعملك يسير بشكل جيد للغاية وعلى الرغم من ظهور منافسين ومشكلات من فترة لأخرى ولكن شخصيتك القوية تتخطى الأمر وتنجح فى التحدى التى توضع فيه عليك فقط كسب مزيد من الزملاء إلى صفك ولا تخلق عداوات فى العمل لأن المدير الناجح هو القريب من الجميع لسهولة التأثير عليهم.
>مواليد هذا البرج يحبون أن يكون لهم شكل أنيق وجذاب ويحبون أن يحصدوا إعجاب الآخرين لذلك عليك أن تحافظ على ذلك لتكون قدوة ومارس مزيد من الرياضة لكى يكون لديك مرونة فى الجسد والتفكير.
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توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى
>أنت تعانى منذ فترة من العديد من المشكلات الكبيرة مع شريك حياتك وهناك الكثير من الحدود التى تخطاها كل منكم وأنت الآن غير قادر على الاستماع لمزيد من المبررات ولكن عليك إعادة التفكير ولا تترك المشكلات تسيطر على العلاقة قرر عقد جلسة نقاش دون تعصب وحاول أن تفهم السبب الرئيسى فيما حدث.
على مستوى العمل والمال
>أنت شخص مبدع وعملك يسير بشكل جيد للغاية وعلى الرغم من ظهور منافسين ومشكلات من فترة لأخرى ولكن شخصيتك القوية تتخطى الأمر وتنجح فى التحدى التى توضع فيه عليك فقط كسب مزيد من الزملاء إلى صفك ولا تخلق عداوات فى العمل لأن المدير الناجح هو القريب من الجميع لسهولة التأثير عليهم.
على مستوى الصحة
>مواليد هذا البرج يحبون أن يكون لهم شكل أنيق وجذاب ويحبون أن يحصدوا إعجاب الآخرين لذلك عليك أن تحافظ على ذلك لتكون قدوة ومارس مزيد من الرياضة لكى يكون لديك مرونة فى الجسد والتفكير.
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