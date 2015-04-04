أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 4/4/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 4/4/2015 حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 4/4/2015
مواليد شخصيات تتمتع بعدد من المزايا والصفات التى تجعلهم محبوبين من الآخرين وتجعل لهم عددًا من الأصدقاء المقربين الذين يثقون فيهم فهم يتمتعون بشخصيات حالمة مبدعة يحبون التألق وإظهار أنفسهم فى أحسن حال، وعلى الرغم من أنهم يعانون من بعض المشكلات الكبيرة فى حياتهم إلا أن لديهم مقدارًا من الإبداع.

توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى


>أنت تعانى منذ فترة من العديد من المشكلات الكبيرة مع شريك حياتك وهناك الكثير من الحدود التى تخطاها كل منكم وأنت الآن غير قادر على الاستماع لمزيد من المبررات ولكن عليك إعادة التفكير ولا تترك المشكلات تسيطر على العلاقة قرر عقد جلسة نقاش دون تعصب وحاول أن تفهم السبب الرئيسى فيما حدث.

على مستوى العمل والمال


>أنت شخص مبدع وعملك يسير بشكل جيد للغاية وعلى الرغم من ظهور منافسين ومشكلات من فترة لأخرى ولكن شخصيتك القوية تتخطى الأمر وتنجح فى التحدى التى توضع فيه عليك فقط كسب مزيد من الزملاء إلى صفك ولا تخلق عداوات فى العمل لأن المدير الناجح هو القريب من الجميع لسهولة التأثير عليهم.

على مستوى الصحة


>مواليد هذا البرج يحبون أن يكون لهم شكل أنيق وجذاب ويحبون أن يحصدوا إعجاب الآخرين لذلك عليك أن تحافظ على ذلك لتكون قدوة ومارس مزيد من الرياضة لكى يكون لديك مرونة فى الجسد والتفكير.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى