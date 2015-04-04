حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 4/4/2015

مواليد هذا البرج لديهم صفات هامة لا يحسنون استخدامها فهم لديهم طبيعة مرحة وعمق فى التفكير ويتمتعون بخيال خصب وهم من الأبراج التى تحب المغامرة والتجربة ولا يندمون عليها مهما كانت عواقبها، ولكنهم على الرغم من ذلك يعانون بقوة من التشاؤم إلا أنهم يحققون ما يحلمون به فى فترات قريبة من عمرهم. توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى

>الآن هى فترة مناسبة للغاية من أجل مصارحة شريك حياتك بحقيقة مشاعرك فأنت تتمتع بروح إقناع عالية وعليك التأكد أن المواجهة أفضل بكثير من أن يكون لديك مشاعر لشخص ما وتحاول أن تخفيها فقط قم بالخطوة والانتظار للرد وتقبله مهما كان فأنت فى النهاية تخلصن من مشاعرك وصرحت بها بصوت أعلى. على مستوى العمل والمال

>العمل يسير بشكل متوازن وهذا لأنك تعرف جيدًا ماذا تفعل فأنت من الأشخاص الأذكياء الذين يعرفون جيدًا ما يريدونه وكيف يحصلون عليه بسهولة لذلك حاول أن تركز أكثر فى عملك وكل شىء سيسير وفقًا لما تريده والأمور المالية ستكون أفضل كثيرًا من أى وقت مضى لأنك الآن لديك عدة مشاريع مهمة تعمل عليها وتتوقع أن تعود إليك بالأموال. على مستوى الصحة

>أنت من الأشخاص الذين لا يهتمون بصحتهم فعليك تغيير ذلك فى شخصيتك والاهتمام أكثر بما تتناوله من طعام والذهاب لصالة الرياضة لكى تحصل على بعض الطاقة والنشاط التى ستساعدك على القيام بالعمل.

شبكةعيونالإخبارية

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