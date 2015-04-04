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حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 4/4/2015

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حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 4/4/2015 حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 4/4/2015
مواليد لديهم صفات متعددة مثيرة للاهتمام مثل الوفاء والمثابرة والصبر والاجتهاد فى العمل، ولديهم شخصية جذابة ومثيرة للاهتمام قادرة على جذب أى فرد، ولديهم أحلام كبيرة وقدرة على العطاء، كما أنهم يحبون المغامرة والسفر والاختلاط فى أنشطة مختلفة ومتعددة تعطيهم ثقة فى أنفسهم وتجذب إليهم اهتمام الآخرين.

توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية تسير بشكل متوازن وسوى وهذه الفترة أنت فى حالة سلام مع شريك حياتك الذى يحبك كثيرًا فقط عليك البعد عن الغيرة ولا تجعل طابعك الغيور يؤثر على العلاقة فأنت تعلم جيدًا أن شريك حياتك يحبك ولن يستبدلك بأى شخص آخر.

على مستوى العمل والمال


>عليك التركيز أكثر فى عملك وكسب صداقة ومحبة الأشخاص المتواجدين معك فى المجال عليك اكتساب مهارات وخبرات جديدة تساعدك فى أن تبرز وسط المحيطين بك، خلال الفترة المقبلة حاول أن تدخر بعض المال لتتعلم شيئًا جديدًا يساعدك فى عملك وأمورك المالية ستتحسن مع الوقت.

على مستوى الصحة


>من الجيد أن تهتم بصحتك هذه الفترة ولا تنسى البعد عن الجهد العصبى لأنه أمر يؤثر عليك كثيرا اتفق مع أصدقائك من أجل البدء فى ممارسة مسلية مثل كرة القدم أو التنس.

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مصر 365

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