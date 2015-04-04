حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 4/4/2015

مواليد برج الدلو لديهم صفات متعددة مثيرة للاهتمام مثل الوفاء والمثابرة والصبر والاجتهاد فى العمل، ولديهم شخصية جذابة ومثيرة للاهتمام قادرة على جذب أى فرد، ولديهم أحلام كبيرة وقدرة على العطاء، كما أنهم يحبون المغامرة والسفر والاختلاط فى أنشطة مختلفة ومتعددة تعطيهم ثقة فى أنفسهم وتجذب إليهم اهتمام الآخرين.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حياتك العاطفية تسير بشكل متوازن وسوى وهذه الفترة أنت فى حالة سلام مع شريك حياتك الذى يحبك كثيرًا فقط عليك البعد عن الغيرة ولا تجعل طابعك الغيور يؤثر على العلاقة فأنت تعلم جيدًا أن شريك حياتك يحبك ولن يستبدلك بأى شخص آخر.
>عليك التركيز أكثر فى عملك وكسب صداقة ومحبة الأشخاص المتواجدين معك فى المجال عليك اكتساب مهارات وخبرات جديدة تساعدك فى أن تبرز وسط المحيطين بك، خلال الفترة المقبلة حاول أن تدخر بعض المال لتتعلم شيئًا جديدًا يساعدك فى عملك وأمورك المالية ستتحسن مع الوقت.
>من الجيد أن تهتم بصحتك هذه الفترة ولا تنسى البعد عن الجهد العصبى لأنه أمر يؤثر عليك كثيرا اتفق مع أصدقائك من أجل البدء فى ممارسة رياضة مسلية مثل كرة القدم أو التنس.
توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية تسير بشكل متوازن وسوى وهذه الفترة أنت فى حالة سلام مع شريك حياتك الذى يحبك كثيرًا فقط عليك البعد عن الغيرة ولا تجعل طابعك الغيور يؤثر على العلاقة فأنت تعلم جيدًا أن شريك حياتك يحبك ولن يستبدلك بأى شخص آخر.
على مستوى العمل والمال
>عليك التركيز أكثر فى عملك وكسب صداقة ومحبة الأشخاص المتواجدين معك فى المجال عليك اكتساب مهارات وخبرات جديدة تساعدك فى أن تبرز وسط المحيطين بك، خلال الفترة المقبلة حاول أن تدخر بعض المال لتتعلم شيئًا جديدًا يساعدك فى عملك وأمورك المالية ستتحسن مع الوقت.
على مستوى الصحة
>من الجيد أن تهتم بصحتك هذه الفترة ولا تنسى البعد عن الجهد العصبى لأنه أمر يؤثر عليك كثيرا اتفق مع أصدقائك من أجل البدء فى ممارسة رياضة مسلية مثل كرة القدم أو التنس.