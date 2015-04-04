حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 4/4/2015

مواليد برج الحوت هم أشخاص مميزون لديهم روح مرحة ومحبة للآخرين، بالإضافة إلى أنهم يتمتعون بقدر كبير من العطاء والحنان، من عيوب مواليد هذا البرج هو التشاؤم والكسل وحب السيطرة فى بعض الأحيان يتصرفون دون تفكير وعاطفتهم تسيطر عليهم وهو ما يسبب لهم حالة من الدراما فى حياتهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>أنت الآن تعرف جيدًا ما عليك فعله تجاه شريك حياتك ولا تريد الاستمرار فى العلاقة أكثر من ذلك وهذا يسبب لك حالة من الحزن والاكتئاب لذلك عليك التفكير جيدًا فى ما تفكر فيه وفيما تريده لأنك فى العديد من المواقف السابقة تندم على ما فعلت لا تسمع للآخرين فقط اسمع لما يمليه عليك عقلك وقلبك.
>الأمور المالية لا تسير بشكل جيد والديون بدأت تتراكم عليك لذلك لا تسمح بذلك أن يحدث وابحث عن عمل جديد وحاول أن تجتهد وتركز فيه أكثر من أى وقت مضى فأنت شخص مستقل لا تريد أن يسيطر عليك أحد، كما عليك كسب مزيد من العلاقات الاجتماعية التى تساعدك فى تخطى الأزمة.
>عليك أن تهتم بنفسك وتبتعد عن ما يضرك مثل التدخين والوجبات السريعة وعليك ممارسة الرياضة لأنها أمر مهم للغاية كما عليك أن تركز على تحسين حالتك المزاجية.
توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى
>أنت الآن تعرف جيدًا ما عليك فعله تجاه شريك حياتك ولا تريد الاستمرار فى العلاقة أكثر من ذلك وهذا يسبب لك حالة من الحزن والاكتئاب لذلك عليك التفكير جيدًا فى ما تفكر فيه وفيما تريده لأنك فى العديد من المواقف السابقة تندم على ما فعلت لا تسمع للآخرين فقط اسمع لما يمليه عليك عقلك وقلبك.
على مستوى العمل والمال
>الأمور المالية لا تسير بشكل جيد والديون بدأت تتراكم عليك لذلك لا تسمح بذلك أن يحدث وابحث عن عمل جديد وحاول أن تجتهد وتركز فيه أكثر من أى وقت مضى فأنت شخص مستقل لا تريد أن يسيطر عليك أحد، كما عليك كسب مزيد من العلاقات الاجتماعية التى تساعدك فى تخطى الأزمة.
على مستوى الصحة
>عليك أن تهتم بنفسك وتبتعد عن ما يضرك مثل التدخين والوجبات السريعة وعليك ممارسة الرياضة لأنها أمر مهم للغاية كما عليك أن تركز على تحسين حالتك المزاجية.