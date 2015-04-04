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حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 4/4/2015

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حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 4/4/2015 حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 4/4/2015
مواليد برج الحمل لهم عدد من المزايا والصفات الهامة التى تجعله يجذب الآخرين إليه ومن أهم تلك الصفات الرومانسية والإقبال على الحياة والتفاؤل ومساعدة الآخرين وهم محبون للسفر ولديهم طريقة تفكير متفتحة مختلفة عن الآخرين عقل المتفتح ويمتع مواليد هذا البرج بالقدرة على الخروج من أى مشكلة بسهولة مع كسب احترام الآخرين حتى إذا كان الخطأ يأتى من جهته.

توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى


>علاقتك العاطفية أفضل الآن من أى وقت مضى وهناك مساحة من التفاهم المتبادل الذى يحدث الآن نتيجة للعديد من الخلافات السابقة، ولكن فقط عليك الحذر من التسرع فى اتخاذ قرارات يمكنها أن تقلب الطاولة عليك حاول أن تتناقش فيا لا تريده فى العلاقة بهدوء ولا تكسر حالة التفاهم التى أصبحت موجودة مؤخرا.

على مستوى العمل والمال


>أمامك الآن العديد من الخطوات الهامة فى عملك والتى يجب أن تسير فيها بحذر من أجل تحقيق بعض الأهداف الهامة فى مجال عملك وإبهار رؤسائك وأمورك المالية ستتحسن قريبا فقط عليك الحد من التبذير فأنت شخص مصرف وتحب أن تنفق أموالك ولا تؤمن بالادخار وعلى الرغم من محاولاتك لتنظيم الأمور المالية إلا أن عينك تذهب لأشياء تنفق عليها مالك.

على مستوى الصحة


>ممارسة الرياضة هى من الأشياء الأساسية التى تهتم بها فأنت شخصية تريد أن تجذب إليها أعين الآخرين لذلك تهتم أن يكون لديك جسد رشيق وجذاب وصحى فى نفس الوقت وهذا أمر جيد لا تحاول أن تبتعد عنه مع الوقت.

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مصر 365

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