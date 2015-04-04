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حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 4/4/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 4/4/2015 حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 4/4/2015
مواليد لديهم عدد كبير من الصفات المحيرة التى تجعل الآخرين لا يفهمون طريقة تفكيرهم بسهولة فهم هوائيون غير قادرين على الثبات على شىء واحد فى حياتهم ولكن على الرغم من ذلك لديهم روح مرحة وجذابة وطبيعة غير معقدة لا يحبون العمل الروتينى ويهتمون بتفاصيل الأشياء.

توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى


>الأمور العاطفية لا تهم مواليد هذا البرج إلا إذا وقعوا فى الحب بقوة فهم إذا كانوا بعيدا عن العلاقة لا يفكرون فى الأمر ولكن بمجرد ارتباطهم بشخص آخر يتحولون ويصبحون شخصيات رومانسية عاطفية للغاية وهو أمر جيد لأنه يجعلهم مخلصين فى العمل.

على مستوى العمل والمال


>لديك الآن العديد من الفرص فى حياتك العملية التى تحتاج إلى تفكير عميق وجهد أكثر، أمورك المالية جيدة للغاية وأنت بدأت فى تحقيق بعض من أحلام لذلك كل ما عليك فعله هو التفكير فى القادم والتفكير فيما ستقوم به للخطوة القادمة فى حياتك العملية وما هى الفرصة الحقيقية التى تنتظرك.

على مستوى الصحة


>لكى تتمتع بصحة جيدة تساعدك فى القيام بكل ما تسعى إليه عليك اتباع بعض العادات الصحية والبعد عن الأخرى السيئة من تدخين وتناول طعام غير صحى وعليك ممارسة الرياضة بشكل دورى.

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مصر 365

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