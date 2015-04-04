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حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 4/4/2015

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حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 4/4/2015 حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 4/4/2015
مواليد برج الجدى لديهم العديد من الصفات التى تجعلهم مميزين خلال حياتهم فهم يتميزون بحبهم للعمل، وسعيهم الدائم خلف النجاح، وحتى إن كلفهم هذا السعى تجاهل كل من حولهم يحاولون تقدير عائلتهم وأصدقائهم، لديه طابع رومانسى يريدون علاقة عاطفية فريدة ولكنهم أنانيون يريدون كل شىء ولا يهتمون بمشاعر الآخرين.

توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى


>بعد الخروج من علاقة عاطفية لم تستمر طويلا عليك أن تجلس مع نفسك قليلا ولا تحاول أن تعود لعلاقة سابقة أنت تخلت عنها من أجل أن تكون مع شخص آخر، عليك فقط الاسترخاء وإعطاء الأعذار لمن بعد عنك فى فترة ما فى حياتك.

على مستوى العمل والمال


>العمل فى طريقه للتحسن والأمور المالية أفضل الآن من الوقت السابق فأنت الآن تبذل قصارى جهدك لاستعادة مكانتك وسط زملائك فى العمل فقط عليك الصبر أكثر والاجتهاد أكثر وتوسيع علاقاتك مع الآخرين فى مجالك لتحصل على فرصة أفضل للعمل.

على مستوى الصحة


>عليك البعد عن الإجهاد العصبى والنفسى حاول أن تحصل على بعض الراحة النفسية ممارسة الرياضة أمر مناسب للغاية للبعد عن الضغوطات الحياتيه المختلفة.
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مصر 365

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