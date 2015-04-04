حظك اليوم برج الثور يوم السبت 4/4/2015

مواليد برج الثور من الأشخاص المرحين الذى يحبون الحياة ويقبلون على المغامرات والسفر ويحب أن يكون دائما بجانب رفقة كبيرة كما أن مواليد هذا البرج لديهم روح جذابة تساعدهم فى التقرب من الآخرين وجذب انتباه الموجودين ويحبون مساعدة الغير ويهتمون بالجد فى العمل كما أن أصحاب هذا البرج اجتماعيين للغاية و يحبون أن يكون هناك عدد كبير من الأصدقاء بجانبهم وهذا يشعرهم بأن لهم أهمية كبيرة تعطيهم ثقة. توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى

>حالتك العاطفية تسير بشكل ثابت هذه الفترة ولا توجد الخلافات التى كانت موجودة فى بداية العلاقة وهذا لأنك وشريك حياتك أصبحتم على معرفة جيدة بما يدور فى عقل كلا منكم لذلك حاول أن تتجنب المشكلات الفترة القادمة وفكر فى تحضير مفاجأة لشريك حياتك تكسر حاجز الملل الذى كان موجود الفترة الماضية. على مستوى العمل والمال

>العمل الآن أفضل بكثير من الأوقات السابقة فأنت الآن قد اكتسبت ثقة كبيرة من جانب زملائك ورؤسائك فى العمل ويعتمدون عليك فى الأمور التنظيمية والإبداعية وهذا يعزز ثقتك فى نفسك ويعطيك دفعة كبيرة للعطاء أكثر من أى وقت مضى حاول فقط أن تحافظ على ذلك بالعمل والاجتهاد والبعد عن المشكلات مع الآخرين. على مستوى الصحة

>ممارسة الرياضة بشكل مستمر والتخلص من الوزن الزائد إذا وجد هى أمور هامة للغاية وتزيد من مقدار ثقتك فى نفسك كما أن الحالة النفسية هامة لصحتك لذلك عليك أن تصفى ذهنك من الضغوطات الحياتية.

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شبكةعيونالإخبارية

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