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حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 4/4/2015

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حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 4/4/2015 حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 4/4/2015
مواليد برج الأسد من الأشخاص التى تمتلك شخصيات جذابة ومرحة ومتفائلة يحبون جذب الانتباه وأن يكونوا محل اهتمام الآخرين ومحور حديثهم لديهم عدد من الصفات الجيدة فهم أشخاص مبدعين ليدهم أحلام كبيرة وثقة غير محدودة فى أنفسهم قد تصل للغرور، محبوبون ممن حولهم دائما ما يرد الآخرين التقرب منهم من أكثر العيوب التى توجد فى شخصياتهم عدم الصبر والتسرع فى الحكم على الآخرين.

توقعات ماغى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى


>إذا كان لديك بعض الشكوك فى شريك حياتك لا تقم بالانتظار والابتعاد المفاجئ عليك التحدث إليه فى البداية وفهم التغيرات والحصول على تفسيرات لما تريد أن تعرفه فهذا سيسهل عليك كثيرا اتخاذ القرار ومن الأفضل أن تكون صريح لأقصى درجة دون جرح شريك حياتك واعلم أنك من الشخصيات التى تفهم الأمور خطأ بشكل كبير.

على مستوى العمل والمال


>هناك العديد من المشكلات التى تواجهك فى العمل هذه الفترة وعلى الرغم من أنك شخص لا يحب اختلاق المشكلات ولكن الأمور بدأت فى أن تتأزم لذلك عليك تصفية عقلك والنظر جيدا فى طريقة تعاملك مع رؤسائك وحاول أن تصل بوجهة نظرك لمكان ثابت وحاول أن تقنعهم بما تراه دون أن تتسبب فى مشكلات.

على مستوى الصحة


>لتحصل على مظهر خارجى جذاب وأنيق عليك أن لا تنسى الرياضة فهى ستساعدك فى الحصول على عقل سليم وجسد سليم كما عليك الاهتمام بالطعام الصحى المتوازن الذى لا تواجه مشكلة كبيرة معه.

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مصر 365

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