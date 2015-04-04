حظك اليوم يوم السبت 4/4/2015

حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 4/4/2015

توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الثور يوم السبت 4/4/2015

توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 4/4/2015

>مواليد برج الحمل لهم عدد من المزايا والصفات الهامة التى تجعله يجذب الآخرين إليه ومن أهم تلك الصفات الرومانسية والإقبال على الحياة والتفاؤل ومساعدة الآخرين وهم محبون للسفر ولديهم طريقة تفكير متفتحة مختلفة عن الآخرين عقل المتفتح ويمتع مواليد هذا البرج بالقدرة على الخروج من أى مشكلة بسهولة مع كسب احترام الآخرين حتى إذا كان الخطأ يأتى من جهته.>علاقتك العاطفية أفضل الآن من أى وقت مضى وهناك مساحة من التفاهم المتبادل الذى يحدث الآن نتيجة للعديد من الخلافات السابقة، ولكن فقط عليك الحذر من التسرع فى اتخاذ قرارات يمكنها أن تقلب الطاولة عليك حاول أن تتناقش فيا لا تريده فى العلاقة بهدوء ولا تكسر حالة التفاهم التى أصبحت موجودة مؤخرا.>أمامك الآن العديد من الخطوات الهامة فى عملك والتى يجب أن تسير فيها بحذر من أجل تحقيق بعض الأهداف الهامة فى مجال عملك وإبهار رؤسائك وأمورك المالية ستتحسن قريبا فقط عليك الحد من التبذير فأنت شخص مصرف وتحب أن تنفق أموالك ولا تؤمن بالادخار وعلى الرغم من محاولاتك لتنظيم الأمور المالية إلا أن عينك تذهب لأشياء تنفق عليها مالك.>ممارسة الرياضة هى من الأشياء الأساسية التى تهتم بها فأنت شخصية تريد أن تجذب إليها أعين الآخرين لذلك تهتم أن يكون لديك جسد رشيق وجذاب وصحى فى نفس الوقت وهذا أمر جيد لا تحاول أن تبتعد عنه مع الوقت.>مواليد برج الثور من الأشخاص المرحين الذى يحبون الحياة ويقبلون على المغامرات والسفر ويحب أن يكون دائما بجانب رفقة كبيرة كما أن مواليد هذا البرج لديهم روح جذابة تساعدهم فى التقرب من الآخرين وجذب انتباه الموجودين ويحبون مساعدة الغير ويهتمون بالجد فى العمل كما أن أصحاب هذا البرج اجتماعيين للغاية و يحبون أن يكون هناك عدد كبير من الأصدقاء بجانبهم وهذا يشعرهم بأن لهم أهمية كبيرة تعطيهم ثقة.>حالتك العاطفية تسير بشكل ثابت هذه الفترة ولا توجد الخلافات التى كانت موجودة فى بداية العلاقة وهذا لأنك وشريك حياتك أصبحتم على معرفة جيدة بما يدور فى عقل كلا منكم لذلك حاول أن تتجنب المشكلات الفترة القادمة وفكر فى تحضير مفاجأة لشريك حياتك تكسر حاجز الملل الذى كان موجود الفترة الماضية.>العمل الآن أفضل بكثير من الأوقات السابقة فأنت الآن قد اكتسبت ثقة كبيرة من جانب زملائك ورؤسائك فى العمل ويعتمدون عليك فى الأمور التنظيمية والإبداعية وهذا يعزز ثقتك فى نفسك ويعطيك دفعة كبيرة للعطاء أكثر من أى وقت مضى حاول فقط أن تحافظ على ذلك بالعمل والاجتهاد والبعد عن المشكلات مع الآخرين.>ممارسة الرياضة بشكل مستمر والتخلص من الوزن الزائد إذا وجد هى أمور هامة للغاية وتزيد من مقدار ثقتك فى نفسك كما أن الحالة النفسية هامة لصحتك لذلك عليك أن تصفى ذهنك من الضغوطات الحياتية.

مواليد برج الجوزاء لديهم عدد كبير من الصفات المحيرة التى تجعل الآخرين لا يفهمون طريقة تفكيرهم بسهولة فهم هوائيون غير قادرين على الثبات على شىء واحد فى حياتهم ولكن على الرغم من ذلك لديهم روح مرحة وجذابة وطبيعة غير معقدة لا يحبون العمل الروتينى ويهتمون بتفاصيل الأشياء.

توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 4/4/2015

توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 4/4/2015

توقعات ماغى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 4/4/2015

توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 4/4/2015

توقعات ماغى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 4/4/2015

توقعات ماغى فرح لبرج العقرب على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج القوس يوم السبت 4/4/2015

توقعات هالة عمر لبرج القوس على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 4/4/2015

توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 4/4/2015

توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 4/4/2015

توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة