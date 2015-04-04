حظك اليوم يوم السبت 4/4/2015

حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 4/4/2015
>مواليد برج الحمل لهم عدد من المزايا والصفات الهامة التى تجعله يجذب الآخرين إليه ومن أهم تلك الصفات الرومانسية والإقبال على الحياة والتفاؤل ومساعدة الآخرين وهم محبون للسفر ولديهم طريقة تفكير متفتحة مختلفة عن الآخرين عقل المتفتح ويمتع مواليد هذا البرج بالقدرة على الخروج من أى مشكلة بسهولة مع كسب احترام الآخرين حتى إذا كان الخطأ يأتى من جهته.
توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى
>علاقتك العاطفية أفضل الآن من أى وقت مضى وهناك مساحة من التفاهم المتبادل الذى يحدث الآن نتيجة للعديد من الخلافات السابقة، ولكن فقط عليك الحذر من التسرع فى اتخاذ قرارات يمكنها أن تقلب الطاولة عليك حاول أن تتناقش فيا لا تريده فى العلاقة بهدوء ولا تكسر حالة التفاهم التى أصبحت موجودة مؤخرا.
على مستوى العمل والمال
>أمامك الآن العديد من الخطوات الهامة فى عملك والتى يجب أن تسير فيها بحذر من أجل تحقيق بعض الأهداف الهامة فى مجال عملك وإبهار رؤسائك وأمورك المالية ستتحسن قريبا فقط عليك الحد من التبذير فأنت شخص مصرف وتحب أن تنفق أموالك ولا تؤمن بالادخار وعلى الرغم من محاولاتك لتنظيم الأمور المالية إلا أن عينك تذهب لأشياء تنفق عليها مالك.
على مستوى الصحة
>ممارسة الرياضة هى من الأشياء الأساسية التى تهتم بها فأنت شخصية تريد أن تجذب إليها أعين الآخرين لذلك تهتم أن يكون لديك جسد رشيق وجذاب وصحى فى نفس الوقت وهذا أمر جيد لا تحاول أن تبتعد عنه مع الوقت.
حظك اليوم برج الثور يوم السبت 4/4/2015
>مواليد برج الثور من الأشخاص المرحين الذى يحبون الحياة ويقبلون على المغامرات والسفر ويحب أن يكون دائما بجانب رفقة كبيرة كما أن مواليد هذا البرج لديهم روح جذابة تساعدهم فى التقرب من الآخرين وجذب انتباه الموجودين ويحبون مساعدة الغير ويهتمون بالجد فى العمل كما أن أصحاب هذا البرج اجتماعيين للغاية و يحبون أن يكون هناك عدد كبير من الأصدقاء بجانبهم وهذا يشعرهم بأن لهم أهمية كبيرة تعطيهم ثقة.
توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى
>حالتك العاطفية تسير بشكل ثابت هذه الفترة ولا توجد الخلافات التى كانت موجودة فى بداية العلاقة وهذا لأنك وشريك حياتك أصبحتم على معرفة جيدة بما يدور فى عقل كلا منكم لذلك حاول أن تتجنب المشكلات الفترة القادمة وفكر فى تحضير مفاجأة لشريك حياتك تكسر حاجز الملل الذى كان موجود الفترة الماضية.
على مستوى العمل والمال
>العمل الآن أفضل بكثير من الأوقات السابقة فأنت الآن قد اكتسبت ثقة كبيرة من جانب زملائك ورؤسائك فى العمل ويعتمدون عليك فى الأمور التنظيمية والإبداعية وهذا يعزز ثقتك فى نفسك ويعطيك دفعة كبيرة للعطاء أكثر من أى وقت مضى حاول فقط أن تحافظ على ذلك بالعمل والاجتهاد والبعد عن المشكلات مع الآخرين.
على مستوى الصحة
>ممارسة الرياضة بشكل مستمر والتخلص من الوزن الزائد إذا وجد هى أمور هامة للغاية وتزيد من مقدار ثقتك فى نفسك كما أن الحالة النفسية هامة لصحتك لذلك عليك أن تصفى ذهنك من الضغوطات الحياتية.
حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 4/4/2015
مواليد برج الجوزاء لديهم عدد كبير من الصفات المحيرة التى تجعل الآخرين لا يفهمون طريقة تفكيرهم بسهولة فهم هوائيون غير قادرين على الثبات على شىء واحد فى حياتهم ولكن على الرغم من ذلك لديهم روح مرحة وجذابة وطبيعة غير معقدة لا يحبون العمل الروتينى ويهتمون بتفاصيل الأشياء.
توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى
>الأمور العاطفية لا تهم مواليد هذا البرج إلا إذا وقعوا فى الحب بقوة فهم إذا كانوا بعيدا عن العلاقة لا يفكرون فى الأمر ولكن بمجرد ارتباطهم بشخص آخر يتحولون ويصبحون شخصيات رومانسية عاطفية للغاية وهو أمر جيد لأنه يجعلهم مخلصين فى العمل.
على مستوى العمل والمال
>لديك الآن العديد من الفرص فى حياتك العملية التى تحتاج إلى تفكير عميق وجهد أكثر، أمورك المالية جيدة للغاية وأنت بدأت فى تحقيق بعض من أحلام لذلك كل ما عليك فعله هو التفكير فى القادم والتفكير فيما ستقوم به للخطوة القادمة فى حياتك العملية وما هى الفرصة الحقيقية التى تنتظرك.
على مستوى الصحة
>لكى تتمتع بصحة جيدة تساعدك فى القيام بكل ما تسعى إليه عليك اتباع بعض العادات الصحية والبعد عن الأخرى السيئة من تدخين وتناول طعام غير صحى وعليك ممارسة الرياضة بشكل دورى.
حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 4/4/2015
>مواليد هذا البرج لديهم صفات هامة لا يحسنون استخدامها فهم لديهم طبيعة مرحة وعمق فى التفكير ويتمتعون بخيال خصب وهم من الأبراج التى تحب المغامرة والتجربة ولا يندمون عليها مهما كانت عواقبها، ولكنهم على الرغم من ذلك يعانون بقوة من التشاؤم إلا أنهم يحققون ما يحلمون به فى فترات قريبة من عمرهم.
توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى
>الآن هى فترة مناسبة للغاية من أجل مصارحة شريك حياتك بحقيقة مشاعرك فأنت تتمتع بروح إقناع عالية وعليك التأكد أن المواجهة أفضل بكثير من أن يكون لديك مشاعر لشخص ما وتحاول أن تخفيها فقط قم بالخطوة والانتظار للرد وتقبله مهما كان فأنت فى النهاية تخلصن من مشاعرك وصرحت بها بصوت أعلى.
على مستوى العمل والمال
>العمل يسير بشكل متوازن وهذا لأنك تعرف جيدًا ماذا تفعل فأنت من الأشخاص الأذكياء الذين يعرفون جيدًا ما يريدونه وكيف يحصلون عليه بسهولة لذلك حاول أن تركز أكثر فى عملك وكل شىء سيسير وفقًا لما تريده والأمور المالية ستكون أفضل كثيرًا من أى وقت مضى لأنك الآن لديك عدة مشاريع مهمة تعمل عليها وتتوقع أن تعود إليك بالأموال.
على مستوى الصحة
>أنت من الأشخاص الذين لا يهتمون بصحتهم فعليك تغيير ذلك فى شخصيتك والاهتمام أكثر بما تتناوله من طعام والذهاب لصالة الرياضة لكى تحصل على بعض الطاقة والنشاط التى ستساعدك على القيام بالعمل.
حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 4/4/2015
>مواليد برج الأسد من الأشخاص التى تمتلك شخصيات جذابة ومرحة ومتفائلة يحبون جذب الانتباه وأن يكونوا محل اهتمام الآخرين ومحور حديثهم لديهم عدد من الصفات الجيدة فهم أشخاص مبدعين ليدهم أحلام كبيرة وثقة غير محدودة فى أنفسهم قد تصل للغرور، محبوبون ممن حولهم دائما ما يرد الآخرين التقرب منهم من أكثر العيوب التى توجد فى شخصياتهم عدم الصبر والتسرع فى الحكم على الآخرين.
توقعات ماغى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى
>إذا كان لديك بعض الشكوك فى شريك حياتك لا تقم بالانتظار والابتعاد المفاجئ عليك التحدث إليه فى البداية وفهم التغيرات والحصول على تفسيرات لما تريد أن تعرفه فهذا سيسهل عليك كثيرا اتخاذ القرار ومن الأفضل أن تكون صريح لأقصى درجة دون جرح شريك حياتك واعلم أنك من الشخصيات التى تفهم الأمور خطأ بشكل كبير.
على مستوى العمل والمال
>هناك العديد من المشكلات التى تواجهك فى العمل هذه الفترة وعلى الرغم من أنك شخص لا يحب اختلاق المشكلات ولكن الأمور بدأت فى أن تتأزم لذلك عليك تصفية عقلك والنظر جيدا فى طريقة تعاملك مع رؤسائك وحاول أن تصل بوجهة نظرك لمكان ثابت وحاول أن تقنعهم بما تراه دون أن تتسبب فى مشكلات.
على مستوى الصحة
>لتحصل على مظهر خارجى جذاب وأنيق عليك أن لا تنسى الرياضة فهى ستساعدك فى الحصول على عقل سليم وجسد سليم كما عليك الاهتمام بالطعام الصحى المتوازن الذى لا تواجه مشكلة كبيرة معه.
حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 4/4/2015
>مواليد برج العذراء شخصيات تتمتع بعدد من المزايا والصفات التى تجعلهم محبوبين من الآخرين وتجعل لهم عددًا من الأصدقاء المقربين الذين يثقون فيهم فهم يتمتعون بشخصيات حالمة مبدعة يحبون التألق وإظهار أنفسهم فى أحسن حال، وعلى الرغم من أنهم يعانون من بعض المشكلات الكبيرة فى حياتهم إلا أن لديهم مقدارًا من الإبداع.
توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى
>أنت تعانى منذ فترة من العديد من المشكلات الكبيرة مع شريك حياتك وهناك الكثير من الحدود التى تخطاها كل منكم وأنت الآن غير قادر على الاستماع لمزيد من المبررات ولكن عليك إعادة التفكير ولا تترك المشكلات تسيطر على العلاقة قرر عقد جلسة نقاش دون تعصب وحاول أن تفهم السبب الرئيسى فيما حدث.
على مستوى العمل والمال
>أنت شخص مبدع وعملك يسير بشكل جيد للغاية وعلى الرغم من ظهور منافسين ومشكلات من فترة لأخرى ولكن شخصيتك القوية تتخطى الأمر وتنجح فى التحدى التى توضع فيه عليك فقط كسب مزيد من الزملاء إلى صفك ولا تخلق عداوات فى العمل لأن المدير الناجح هو القريب من الجميع لسهولة التأثير عليهم.
على مستوى الصحة
>مواليد هذا البرج يحبون أن يكون لهم شكل أنيق وجذاب ويحبون أن يحصدوا إعجاب الآخرين لذلك عليك أن تحافظ على ذلك لتكون قدوة ومارس مزيد من الرياضة لكى يكون لديك مرونة فى الجسد والتفكير.
حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 4/4/2015
>مواليد برج الميزان لديهم مزايا وصفات مهمة تميزهم عن غيرهم من الأبراج ولديهم طريقة تفكير متفتحة تساعدهم فى الحصول على علاقات اجتماعية متعددة ولديهم علاقات جيدة مع أصدقائهم وأقاربهم وهذا لأنهم محبوبون، كما أنهم مجتهدون فى العمل ولا يقبلون بالظلم لهم طابع مزاجى يمكن أن يسبب لهم مشكلات ولكن طبيعتهم المرحة تتغلب على المزاجية فى أغلب الأوقات.
توقعات ماغى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب
>حياتك العاطفية تشغل بالك كثيرا وتريد أن يكون الشخص الذى ترتبط به مميز ومختلف عن الآخرين لذلك مواليد برج الميزان يحتاجون دائما أن يكونوا فى علاقة مميزة وهذا ينعكس على اختيارهم لشريك حياتهم الذى يجدوا صعوبة فى الحصول عليه ولكنهم فى النهاية يكونوا سعداء بالانتظار لأن احلامهم أكبر من الارتباط.
على مستوى العمل والمال
>عملك يسير بشكل متوازن فى الفترة الأخيرة وعلى الرغم من وجود العديد من المهام التى عليك القيام بها فى وقت قصير إلا أنك تحب أن تدخل فى تحديات وتستطيع أن تنجز عملك بشكل سريع وجيد وهذا ما يزيد من إعجاب رؤسائك بك لذلك عليك التركيز أكثر فى عملك ولا تترك الأمور البسيطة السيطرة على عقلك.
على مستوى الصحة
>إرادتك القوية مستمرة وما تريد أن تحققه اقترب فستصل للوزن المثالى خلال فترة قصيرة فقط عليك الصبر وممارسة مزيد من الرياضة والتمارين مثل اليوجا والتأمل التى تصفى ذهنك.
حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 4/4/2015
>مواليد برج العقرب لديهم شخصية فريدة من نوعها فيمكنهم احتواء جميع من حولهم، رومانسيون لدرجة كبيرة على الرغم من أنه يظهر عليهم الجدية، لديهم قدرة كبيرة على تحمل الضغط والصبر، ولكن إذا نفذ صبرهم لا يمكن أن تتوقع تصرفاتهم وقد يفاجئونك بقسوة جديدة على طبعهم ولكنهم فى النهاية شخصيات ملهمة وتقدم المساعدة تحت أى ظرف.
توقعات ماغى فرح لبرج العقرب على المستوى العاطفى
>أنت الآن نفذت ما كنت تنوى عليه مع شريك حياتك وراضٍ عما فعلت لا تجعل التردد وتأثيره عليك يجعلك تغير من قرارك أنت عانيت كثيرًا لتتخذ قرار الانفصال وهو الأفضل لك فى هذه الفترة فأنت لا تتحمل مزيدًا من الأنانية التى كان يمارسها شريك حياتك معك خلال فترة تواجده لذلك حاول أن تنقى ذهنك وتجد ما يشغلك عن التفكير فيه.
على مستوى العمل والمال
>مواليد برج العقرب يمكنهم أن يغيروا الكون للأفضل بسبب أفكارهم المثالية والراقية وطباعهم التى تضفى على من حولهم الحماسة هذه الفترة أنت مشغول بعدة مشاريع فى العمل لا تحاول أن تيأس أو تتعب فالأمر سيتحسن قريبًا وستجد عائدًا ماديًا ومعنويًا قويًا على مجهوداتك قريبًا.
على مستوى الصحة
>هذه الفترة أنت تريد أن تكون فى أحسن حال سواء صحيًا أو على مستوى المظهر الخارجى فقط عليك الخروج من حالة الاكتئاب التى تنكرها واخرج لأصدقائك من أجل الحصول على بعض المرح وتحسين حالتك النفسية.
حظك اليوم برج القوس يوم السبت 4/4/2015
>برج القوس هو برج نارى يتأثر بدرجة كبيرة بكوكب المشترى الذى يمده بالتفاؤل والطموح والحب والحظ الجيد، هو شخص مبدع متفتح حنون ومحب للحياة لا يرضى بالظلم ويريد أن يحصل على اهتمام واحترام الآخرين، رومانسى إلى أقصى حد ولديه العديد من الأهداف والأفكار المختلفة لمستقبله وهو مقبل على الحياة.
توقعات هالة عمر لبرج القوس على المستوى العاطفى
>أنت الآن على وشك اتخاذ قرار صعب فى علاقتك مع شريك حياتك، فأنت شخص تحب الاهتمام وتريد أن تكون ضمن أولويات شريك حياتك وهذا ما تفتقده فى علاقتك الحالية لذلك قبل اتخاذ أى خطوة سلبية عليك التحدث وفتح نقاش والاستماع بعناية للمبررات التى يقولها لك.
على مستوى العمل والمال
>تفكر هذه الفترة كثيرًا فى تغيير مجال عملك وتريد أن تعمل فى مجال تحبه ولديك مهارات خاصة فيه فقد مللت من العمل فى مجال لا تبدع فيه وروتينى لذلك كل ما عليك فعله هو ترتيب أفكارك والبحث عن ما تحبه واكتساب مهارات فيه ولا تقلق فالبداية هى دائمًا الأصعب وسيكون عليك تحديات كبيرة.
على مستوى الصحة
>الآن أنت قمت بالعديد من الخطوات لتحسين حالتك المزاجية التى سيطرت عليك الفترة الماضية لذلك حاول أن تحافظ على ذلك بالرياضة ولا تخرج طاقتك فى الطعام حتى لا تحصد وزنًا زائدًا.
حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 4/4/2015
>مواليد برج الجدى لديهم العديد من الصفات التى تجعلهم مميزين خلال حياتهم فهم يتميزون بحبهم للعمل، وسعيهم الدائم خلف النجاح، وحتى إن كلفهم هذا السعى تجاهل كل من حولهم يحاولون تقدير عائلتهم وأصدقائهم، لديه طابع رومانسى يريدون علاقة عاطفية فريدة ولكنهم أنانيون يريدون كل شىء ولا يهتمون بمشاعر الآخرين.
توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى
>بعد الخروج من علاقة عاطفية لم تستمر طويلا عليك أن تجلس مع نفسك قليلا ولا تحاول أن تعود لعلاقة سابقة أنت تخلت عنها من أجل أن تكون مع شخص آخر، عليك فقط الاسترخاء وإعطاء الأعذار لمن بعد عنك فى فترة ما فى حياتك.
على مستوى العمل والمال
>العمل فى طريقه للتحسن والأمور المالية أفضل الآن من الوقت السابق فأنت الآن تبذل قصارى جهدك لاستعادة مكانتك وسط زملائك فى العمل فقط عليك الصبر أكثر والاجتهاد أكثر وتوسيع علاقاتك مع الآخرين فى مجالك لتحصل على فرصة أفضل للعمل.
على مستوى الصحة
>عليك البعد عن الإجهاد العصبى والنفسى حاول أن تحصل على بعض الراحة النفسية ممارسة الرياضة أمر مناسب للغاية للبعد عن الضغوطات الحياتيه المختلفة.
حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 4/4/2015
>مواليد برج الدلو لديهم صفات متعددة مثيرة للاهتمام مثل الوفاء والمثابرة والصبر والاجتهاد فى العمل، ولديهم شخصية جذابة ومثيرة للاهتمام قادرة على جذب أى فرد، ولديهم أحلام كبيرة وقدرة على العطاء، كما أنهم يحبون المغامرة والسفر والاختلاط فى أنشطة مختلفة ومتعددة تعطيهم ثقة فى أنفسهم وتجذب إليهم اهتمام الآخرين.
توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية تسير بشكل متوازن وسوى وهذه الفترة أنت فى حالة سلام مع شريك حياتك الذى يحبك كثيرًا فقط عليك البعد عن الغيرة ولا تجعل طابعك الغيور يؤثر على العلاقة فأنت تعلم جيدًا أن شريك حياتك يحبك ولن يستبدلك بأى شخص آخر.
على مستوى العمل والمال
>عليك التركيز أكثر فى عملك وكسب صداقة ومحبة الأشخاص المتواجدين معك فى المجال عليك اكتساب مهارات وخبرات جديدة تساعدك فى أن تبرز وسط المحيطين بك، خلال الفترة المقبلة حاول أن تدخر بعض المال لتتعلم شيئًا جديدًا يساعدك فى عملك وأمورك المالية ستتحسن مع الوقت.
على مستوى الصحة
>من الجيد أن تهتم بصحتك هذه الفترة ولا تنسى البعد عن الجهد العصبى لأنه أمر يؤثر عليك كثيرا اتفق مع أصدقائك من أجل البدء فى ممارسة رياضة مسلية مثل كرة القدم أو التنس.
حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 4/4/2015
>مواليد برج الحوت هم أشخاص مميزون لديهم روح مرحة ومحبة للآخرين، بالإضافة إلى أنهم يتمتعون بقدر كبير من العطاء والحنان، من عيوب مواليد هذا البرج هو التشاؤم والكسل وحب السيطرة فى بعض الأحيان يتصرفون دون تفكير وعاطفتهم تسيطر عليهم وهو ما يسبب لهم حالة من الدراما فى حياتهم.
توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى
>أنت الآن تعرف جيدًا ما عليك فعله تجاه شريك حياتك ولا تريد الاستمرار فى العلاقة أكثر من ذلك وهذا يسبب لك حالة من الحزن والاكتئاب لذلك عليك التفكير جيدًا فى ما تفكر فيه وفيما تريده لأنك فى العديد من المواقف السابقة تندم على ما فعلت لا تسمع للآخرين فقط اسمع لما يمليه عليك عقلك وقلبك.
على مستوى العمل والمال
>الأمور المالية لا تسير بشكل جيد والديون بدأت تتراكم عليك لذلك لا تسمح بذلك أن يحدث وابحث عن عمل جديد وحاول أن تجتهد وتركز فيه أكثر من أى وقت مضى فأنت شخص مستقل لا تريد أن يسيطر عليك أحد، كما عليك كسب مزيد من العلاقات الاجتماعية التى تساعدك فى تخطى الأزمة.
على مستوى الصحة
>عليك أن تهتم بنفسك وتبتعد عن ما يضرك مثل التدخين والوجبات السريعة وعليك ممارسة الرياضة لأنها أمر مهم للغاية كما عليك أن تركز على تحسين حالتك المزاجية.