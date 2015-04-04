8 "مقاطع شذوذ جنسي" تقود طليق حنان ترك للحبس

حصلت "سيدتي نت" على كواليس تحقيقات نيابة حوادث وسط القاهرة مع طليق الفنانة المعتزلة حنان ترك بتهمتي ممارسة الشذوذ الجنسي وإدارة مسكن لإقامة حفلات شذوذ ، وعثرت النيابة على مقاطع فيديو محملة علىىى جهاز كمبيوتر "لاب توب" خاص بطليق حنان ترك ، وتبين من أعمال الفحص التي باشرتها النيابة العامة ، ظهور طليق حنان ترك في مشاهد شذوذ مع طباخه الخاص .

8 مقاطع فيديو تحتوي على ممارسات شذوذ ظهر فيها طليق الفنانة المعتزلة حنان ترك ، أثناء التحقيق معه في نيابة حوادث وسط القاهرة برئاسة المستشار أحمد معاذ مدير النيابة ، كما تبين من الأحراز التي تحفظت عليها النيابة عقب القبض على المتهم داخل منزله في منطقة الزمالك ، وجود ملابس داخلية وزجاجات خمور ، وتمت مواجهة المتهم "خالد خطاب" بها ، فأنكر ما نسبته النيابة له من تهم .

تبادل الخطاب التهم مع طباخه أمام النيابة حيث ادعى أن الطباخ سرق جهاز اللاب توب الخاص به ومبلغ 5 الاف جنيه ، وتمكن من الهروب من المنزل ونجح في تركيب مقاطع الفيديو التي تحتوي على مشاهد الشذوذ بقصد ابتزازه ومساومته على مبالغ مالية كبيرة.

وفجر الطباخ مفاجأة مدوية في التحقيقات التي اشرف عليها المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة ، أنه حصل على النقود وجهاز اللاب توب من رجل الأعمال كهدية نظير ممارسته الشذوذ معه، حيث اعتادا ذلك يومياً وأن الشاكي يمارس الشذوذ مع جميع أصدقائه الذين يحضرون لزيارته ، وأضاف الطباخ أمام النيابة أن الخطاب يمارس الشذوذ ويقيم حفلات كبرى مع رجال أعمال ومشاهير ، وأنه يعمل لديه منذ شهور قليلة، واكتشف الحفلات في أحد الأيام، وحاول ترك العمل إلا أنه أغراه بمبلغ قدمه له للسكوت وعدم الحديث لأحد، فوافق ذلك لكونه في أمس الحاجة للنقود، وبدأت المناوشات بينه والإغراءات للمشاركة مع رجل الأعمال وأصحابه في تلك الحفلات الجنسية بين الرجال فقط، فدخل معهم تحت إغراء الأموال، التي كان يحصل عليها.

كانت أول خطوات كشف الجريمة بتوجه رجل الأعمال خالد خطاب إلى القسم واتهامه الطباخ الذي يعمل لديه بسرقة 5 آلاف جنيه، وجهاز لاب توب من داخل شقته بالزمالك، فألقت قوة قادها المقدم محمد السيد، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، القبض على الطباخ وعرضته على العميد أيمن درديري، مأمور القسم.

أمر اللواء أسامة بدير، مساعد وزير الداخلية واللواء خالد يحيى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، بإحالة المتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات معه ، بينما توجهت قوة من قسم شرطة قصر النيل إلى منزل رجل الأعمال بالزمالك، وعندما وصلت حرزت مجموعة من الأسطوانات “C D” كانت داخل كرتونة، تبين أن بها تسجيلات للحفلات الفاحشة، بجانب تحريز كمية من الواقي الذكري وملابس حريم يرتديها راغبو الشذوذ فتم اقتياد رجل الأعمال إلى ديوان القسم وتحرر له ملحق للمحضر الأصلي وتمت إحالته للنيابة العامة.

قررت النيابة حبس خالد خطاب والطباخ لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتدبت لجنة فنية لفحص جهاز اللاب توب وإعداد تقرير مفصل بما يحتويه .