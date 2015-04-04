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سميرة سعيد في منتجع مازاغان

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سميرة سعيد في منتجع مازاغان سميرة سعيد في منتجع مازاغان

الجمعة 03-04-2015 22:30

بعد الضجة التي أثارتها نانسي عجرم حينما تخلت في آخر لحظة عن إحياء حفل مازاغان ، عاد المنتجع السياحي المغربي لبرمجة سهرات جديدة ، حيث أعلن بيان صادر عن إدارة المنتجع بإحياء ليلة متميزة مع الديفا سميرة سعيد يوم 18 أبريل (نيسان) ، حيث لازالت منتشية بالنجاح الواسع و الكبير الذي حققته أغنيتها الأخيرة"المظلوم"، إذ بلغ عدد المستمعين لها عبر موقع اليوتيوب حوالي 200 ألف و سيستطيع جمهورها بالاستماع لآداء أجمل أغانيها القديمة و الجديدة.

و من المتوقع أن يستقطب الحفل في المنتجع الذي حددت تذاكره في 600 درهم مغربي ، جمهورا عريضا نظرا للحضور اللافت التي لا تزال تحظى به سميرة سعيد سواء داخل أو خارج المغرب .

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سيدتي

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