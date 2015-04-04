رانيا يوسف: طليقي محمد مختار يغار من زوجي

قالت الممثلة المصرية رانيا يوسف أثناء حلولها ضيفة على أولى حلقات برنامج "السم في العسل" الذي تقدمة الإعلامية هبة الاباصيري، إنّ طليقها محمد مختار يغار من زوجها الجديد لأنه يهتم بابنتيه ويحبهما كما يغار من حبها له.

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وأضافت رانيا أن مختار لا ينفق على ابنتيه ولا يهتم بهما على الإطلاق، ولا يعلم أنه هو الذي يحتاج إلى ابنتيه أكثر لأن الفارق بينه وبين ابنته الكبرى 52 عاماً، وهو فارق كبير يحتم أن يحتاج معه الأب إلى ابنتيه عندما يتقدّم به العمر.

وأشارت رانيا أن ابنتيها ليستا بحاجة إلى المال من مختار مثل حاجتهما إلى اهتمامه بهما وحنانه عليهما.