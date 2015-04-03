وزير تونسي: القضاء الفرنسى يجمد 27 مليون يورو من أموال بن علي

أعلن وزير أملاك الدولة والشئون العقارية بتونس حاتم العشى أن القضاء الفرنسى جمد لصالح تونس مبلغا بقيمة 27 مليون يورو (حوالى 54 مليون دينار تونسي) من ضمن أربعة عقارات فى ضاحية باريس بقيمة 6 ملايين يورو كانت على ملك عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن على وأقاربه.

وأضاف العشى، فى تصريح اليوم "الجمعة بحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القضاء الفرنسى ينتظر أحكام القضاء التونسى ليقضى بادانة ناهبى الاموال، مشيرا إلى أن القضاء التونسى بلغ آخر مراحل التقاضى فى مختلف درجاته.

ومن جهة ثانية كشف العشى أن القاضى المراقب بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدر اذنا قضائيا بتمكين المبنى المركزى لحزب التجمع الدستورى الديمقراطى المنحل لفائدة لجنة تصفية املاك التجمع التابعة لوزارة املاك الدولة والشئون العقارية.

وأوضح أن اللجنة بموجب هذا الاذن القاضى سيكون بإمكانها التصرف فى مقر التجمع المنحل سواء بالشروع فى انجاز اجراءات بيع المبنى المركزى او الاتفاق مع رئاسة الحكومة من خلال امكانية التصرف فيه لبعض مصالح رئاسة الحكومة.

>