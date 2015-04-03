أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

فقدان 3 إسبان من المستكشفين بالمغرب

Google+ Print
فقدان 3 إسبان من المستكشفين بالمغرب فقدان 3 إسبان من المستكشفين بالمغرب

أرشيفية

قال مصدر دبلوماسي إسباني لوكالة (فرانس برس)، الجمعة، إن ثلاثة إسبان من هواة استكشاف المغاور اعتبروا في عداد المفقودين منذ بعد ظهر الثلاثاء في المغرب في منطقة جبلية تقع بين مراكش وورزازات (جنوب المغرب).

وكان الثلاثة ضمن مجموعة من تسعة أشخاص توزعوا الأحد إلى قسمين لاستكشاف مغاور مختلفة على أن يلتقوا مجددا “الاثنين أو الثلاثاء”، بحسب المصدر.

وأضاف أنه حين لم يصل الثلاثة في الموعد أبلغ سائر أفراد المجموعة عن الأمر بعد ظهر الثلاثاء، رافضا الخوض في سبب فقدانهم وما إذا كان الحادث ذا طبيعة إجرامية أم لا.

وأوضح المدير الاقليمي للسياحة بورزازات زبير بوحور أن الإسبان كانوا “عند الحدود بين أقاليم ورزازات وتنغير وأزيلال”.

وأضاف “لم يكن معهم دليل على حد علمي”، موضحا أن “السلطات المغربية بدأت عمليات تفتيش بما في ذلك باستخدام مروحيات لكن طبيعة المنطقة لا تساعد والأرض بطبيعتها وعرة ويلفها الكثير من الضباب في هذا الوقت وتضم الكثير من التجاويف”.

وتقع المنطقة على بعد 150 إلى 200 كلم شرق مراكش في قلب جبال الأطلس الكبير الذي يفوق ارتفاع قممه 3500 متر.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا