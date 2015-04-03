فقدان 3 إسبان من المستكشفين بالمغرب

قال مصدر دبلوماسي إسباني لوكالة (فرانس برس)، الجمعة، إن ثلاثة إسبان من هواة استكشاف المغاور اعتبروا في عداد المفقودين منذ بعد ظهر الثلاثاء في المغرب في منطقة جبلية تقع بين مراكش وورزازات (جنوب المغرب).

وكان الثلاثة ضمن مجموعة من تسعة أشخاص توزعوا الأحد إلى قسمين لاستكشاف مغاور مختلفة على أن يلتقوا مجددا “الاثنين أو الثلاثاء”، بحسب المصدر.

وأضاف أنه حين لم يصل الثلاثة في الموعد أبلغ سائر أفراد المجموعة عن الأمر بعد ظهر الثلاثاء، رافضا الخوض في سبب فقدانهم وما إذا كان الحادث ذا طبيعة إجرامية أم لا.

وأوضح المدير الاقليمي للسياحة بورزازات زبير بوحور أن الإسبان كانوا “عند الحدود بين أقاليم ورزازات وتنغير وأزيلال”.

وأضاف “لم يكن معهم دليل على حد علمي”، موضحا أن “السلطات المغربية بدأت عمليات تفتيش بما في ذلك باستخدام مروحيات لكن طبيعة المنطقة لا تساعد والأرض بطبيعتها وعرة ويلفها الكثير من الضباب في هذا الوقت وتضم الكثير من التجاويف”.

وتقع المنطقة على بعد 150 إلى 200 كلم شرق مراكش في قلب جبال الأطلس الكبير الذي يفوق ارتفاع قممه 3500 متر.