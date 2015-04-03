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مورينيو: كوستا ليس مصابا..لكن لا أعرف إن كان سيلعب أمام ستوك

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مورينيو: كوستا ليس مصابا..لكن لا أعرف إن كان سيلعب أمام ستوك مورينيو: كوستا ليس مصابا..لكن لا أعرف إن كان سيلعب أمام ستوك

(إفي): اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي الإنجليزي اليوم الجمعة بأنه لا يزال متشككا من مسألة إشراك المهاجم الإسباني دييجو كوستا في مباراة ستوك سيتي.

وتحدث مورينيو خلال مؤتمر صحفي عشية مباراة الجولة 31 من الدوري، مبينا "كوستا تدرب الخميس والجمعة مع المجموعة، ليس مصابا الآن، لكن لا أعرف اذا كنت سأبدأ به أو لا".

وغاب كوستا عن مباراتي منتخب إسبانيا الأخيرتين امام أوكرانيا وهولندا بداع الإصابة.

وتابع مورينيو "في هذه اللحظة عضلة كوستا جيدة، لكن كرة القدم أبعد من ذلك، سنرى كيف سيكون الوضع بعد 24 ساعة".

ونفى (المدرب الاستثنائي) وجود حاجة لإجراء عملية جراحية لكوستا لعلاج مشاكله العضلية المتكررة.

ويعد النيجيري أوبي ميكيل الغائب الوحيد عن صفوف الفريق اللندني قبل مواجهة الغد.

ويتصدر تشيلسي الدوري بست نقاط عن مانشستر سيتي، ولا تزال لديه مباراة مؤجلة قد توسع الفارق.

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