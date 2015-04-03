4 حفلات على الجليد لكسارة البندق في الأوبرا

نجحت دار الاوبرا المصرية فى التعاقد مع فرقة باليه موسكو على الجليد العالمية لتقديم 4 حفلات للباليه الشهير كسارة البندق بطريقة التزحلق على الجليد، وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة 7 ، 8 ، 9 ، 10 أبريل على المسرح الكبير.

صرحت بذلك الدكتورة ايناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا، وأضافت ان العرض يحمل العديد من عناصر الفانتازيا والخيال ويتميز بالتصميم الدرامى الفريد والحركات الرشيقة التى تمزج أسلوب الباليه الكلاسيكي بالرقص الإيقاعي المعاصر ورياضة التزحلق على الجليد مع الحفاظ على القصة الاساسية للباليه التى تدور أثناء احتفالات اعياد الميلاد بمنزل الطفلة الجميلة كلارا وعروس كسارة البندق التى اهداها لها صديق عائلتها دروسليمر حيث تعجب بها كثيرا إلا أن فرحتها لم تدم طويلاً بسبب تحطم اللعبة على يد اخيها فريتز دون قصد وبعد انصراف ضيوف الحفل تخلد إلى النوم وعندما تستيقظ تجد عروستها علي حالتها الأصلية وتتوالي الأحداث.

وأشارت رئيسة الأوبرا أن خشبة المسرح الكبير تم تزويدها بماكينة لتثبيت الثلوج المستخدمة بما يتناسب وطبيعة العروض وذلك من خلال مجموعة من المهندسين والفنيين المتخصصين المصاحبين للفرقة.

واوضحت ان الفرقة تأسست عام 2003 على يد فيتالى فيدينيف احد نجوم فرقة اوكرانيا الوطنية للباليه بهدف تقديم لون جديد ومختلف من الفنون يجمع الرقص الكلاسيكى والايقاعى بفنون حركية اخرى تجذب اهتمام الصغار والكبار وتضم اكثر من 300 عارض حققوا نجاحا باهراً اثناء جولاتهم العالمية فى مختلف الدول منها فنلاندا ، اليابان ، اسبانيا ، كوريا ، الارجنتين ، البرازيل ، المانيا ، استراليا وغيرها.