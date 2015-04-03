بالفيديو..«الرافعي»: التحقيقات أثبتت التلاعب في نتيجة مسابقة معاوني الوزير

قال الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم إن التحقيقات أثبتت وجود تلاعب في بعض نتائج مسابقة تعيين معاوني الوزير مشيرًا إلى أن المنصب لم يلغ ولكن تم سحب الوظيفة من الذين ثبت التلاعب في تعينهم وسيتم إجراء مسابقة جديدة تتم بمنتهى الشفافية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ايمان الحصري في برنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”، أن التحقيقات ستثبت من يقف وراء التلاعب مشيرًا إلى أنه على الأشخاص الذين تم استبعادهم في المسابقة الأولى، التقدم للمسابقة الجديدة لإثبات أحقيتهم في المنصب.

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