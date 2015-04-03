أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالفيديو..«الرافعي»: التحقيقات أثبتت التلاعب في نتيجة مسابقة معاوني الوزير

Google+ Print
بالفيديو..«الرافعي»: التحقيقات أثبتت التلاعب في نتيجة مسابقة معاوني الوزير بالفيديو..«الرافعي»: التحقيقات أثبتت التلاعب في نتيجة مسابقة معاوني الوزير

الدكتور محب الرافعي وزير التعليم

قال الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم إن التحقيقات أثبتت وجود تلاعب في بعض نتائج مسابقة تعيين معاوني الوزير مشيرًا إلى أن المنصب لم يلغ ولكن تم سحب الوظيفة من الذين ثبت التلاعب في تعينهم وسيتم إجراء مسابقة جديدة تتم بمنتهى الشفافية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ايمان الحصري في برنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”، أن التحقيقات ستثبت من يقف وراء التلاعب مشيرًا إلى أنه على الأشخاص الذين تم استبعادهم في المسابقة الأولى، التقدم للمسابقة الجديدة لإثبات أحقيتهم في المنصب.

 

 

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي