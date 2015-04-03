مقتل مصريين جراء سقوط قذيفة بحي جليانة بمدينة بنغازي

لقى مواطنان مصريان مصرعهما جراء سقوط قذيفة عشوائية بحي جليانة القريب من منطقة الاشتباكات بحي الصابري بمدينة بنغازي.

وقالت فاديا البرغثي مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازي ، في تصريح مساء اليوم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن المستشفى استقبل جثتين لمواطنين مصريين هما عمران عبد الخالق أحميدة ”38 عاما” ، وحسين سيد الزين “64 عاما” ، جراء سقوط قذيفة بمنطقة سكانهما بحي جليانة القريب من منطقة الإشتباكات بحي الصابري بمدينة بنغازي , ما ادى إلى مقتلهما في الحال.

وأضافت أن الجثتين تم نقلهما إلى مركز بنغازي الطبي 1200 لعرضهما على الطب الشرعي.

يذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبي وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي ، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

أ ش أ