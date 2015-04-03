أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مقتل مصريين جراء سقوط قذيفة بحي جليانة بمدينة بنغازي

Google+ Print
مقتل مصريين جراء سقوط قذيفة بحي جليانة بمدينة بنغازي مقتل مصريين جراء سقوط قذيفة بحي جليانة بمدينة بنغازي

ليبيا_أرشيفية

لقى مواطنان مصريان مصرعهما جراء سقوط قذيفة عشوائية بحي جليانة القريب من منطقة الاشتباكات بحي الصابري بمدينة بنغازي.

وقالت فاديا البرغثي مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازي ، في تصريح مساء اليوم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن المستشفى استقبل جثتين لمواطنين مصريين هما عمران عبد الخالق أحميدة  ”38 عاما” ، وحسين سيد الزين “64 عاما” ، جراء سقوط قذيفة بمنطقة سكانهما بحي جليانة القريب من منطقة الإشتباكات بحي الصابري بمدينة بنغازي , ما ادى إلى مقتلهما في الحال.

وأضافت أن الجثتين تم نقلهما إلى مركز بنغازي الطبي 1200 لعرضهما على الطب الشرعي.

يذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبي وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي ، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

أ ش أ

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا