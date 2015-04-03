مصطفى بكرى مهاجمًا "هيكل": ضرب عناصر "داعش" فى ليبيا لم يكن قرصنة

انتقد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، التصريحات الإعلامية التى ادلى بها الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل مع الإعلامية لميس الحديدى، والذى أكد خلالها أنه كان يتمنى أن تقوم مصر بإخطار مجلس الأمن قبل توجيه الضربة الجوية لمعاقل "داعش" فى ليبيا.

وهاجم مصطفى بكرى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" حديث هيكل قائلاً: "الضربة التى وجهتها مصر لم تكن ضد ليبيا، ولكنها كانت ضد عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى التى قتلت 21 مصريًا وذبحتهم بدم بارد".

وأوضح أن الضربة الجوية المصرية تمت بالتنسيق مع الحكومة الشرعية فى ليبيا، ولم تكن قرصنة أو هجوم جرى من خلف ظهر الحكومة الشرعية فى ليبيا.. وتابع: "مصر عندما وجهت ضربتها كانت ضمن إطار حق الدفاع الشرعى من الإخطار الإرهابية التى تهدد الأمن القومى المصرى، وهو حق مشروع أقرت به الماده 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وواصل تغريداته بالقول: "مصر لم تكن الحالة الوحيدة فى هذا الأمر.. فهناك دول عديدة وآخرها الدول المشاركة فى العملية العسكرية (عاصفة الحزم)، التى لم تحصل على قرار من مجلس الأمن، ولكنها تحركت تلبية لنداء الحكومة الشرعية فى اليمن وحماية الأمن القومى العربى".

"هيكل" فى حوار الخطر والأمل مع لميس الحديدى: المنطقة تخوض حربا بلا جبهة.. واليمن بركان نائم.. والمؤتمر الاقتصادى حول السيسى من رئيس الضرورة إلى "الاختيار".. وكنت أفضل ضرب ليبيا بعد إخطار مجلس الأمن