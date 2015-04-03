أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصطفى بكرى مهاجمًا "هيكل": ضرب عناصر "داعش" فى ليبيا لم يكن قرصنة

Google+ Print
انتقد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، التصريحات الإعلامية التى ادلى بها الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل مع الإعلامية لميس الحديدى، والذى أكد خلالها أنه كان يتمنى أن تقوم بإخطار مجلس الأمن قبل توجيه الضربة الجوية لمعاقل "داعش" فى ليبيا.

وهاجم مصطفى بكرى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" حديث هيكل قائلاً: "الضربة التى وجهتها مصر لم تكن ضد ليبيا، ولكنها كانت ضد عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى التى قتلت 21 مصريًا وذبحتهم بدم بارد".

وأوضح أن الضربة الجوية المصرية تمت بالتنسيق مع الشرعية فى ليبيا، ولم تكن قرصنة أو هجوم جرى من خلف ظهر الحكومة الشرعية فى ليبيا.. وتابع: "مصر عندما وجهت ضربتها كانت ضمن إطار حق الدفاع الشرعى من الإخطار الإرهابية التى تهدد الأمن القومى المصرى، وهو حق مشروع أقرت به الماده 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وواصل تغريداته بالقول: "مصر لم تكن الحالة الوحيدة فى هذا الأمر.. فهناك دول عديدة وآخرها الدول المشاركة فى العملية العسكرية (عاصفة الحزم)، التى لم تحصل على قرار من مجلس الأمن، ولكنها تحركت تلبية لنداء الحكومة الشرعية فى اليمن وحماية الأمن القومى العربى".

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع


>"هيكل" فى حوار الخطر والأمل مع لميس الحديدى: المنطقة تخوض حربا بلا جبهة.. واليمن بركان نائم.. والمؤتمر الاقتصادى حول السيسى من رئيس الضرورة إلى "الاختيار".. وكنت أفضل ضرب ليبيا بعد إخطار مجلس الأمن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم