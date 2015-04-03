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إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية تحتفل بالأيتام

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أقامت قيادات إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية احتفالاً بأيتام مجمع المنتزه فى حديقة صنعاء بمناسبة يوم اليتيم، وتواجد على فايق، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وعدد من قيادات المدرسة، وقيادات إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بين الطلاب الأيتام.

ومنح مدير الإدارة الطلاب هدايا عينية وشهد الاحتفال عددًا من الفقرات الترفيهية والفنية والموسيقية والمسابقات المتعددة.

يأتى ذلك ضمن الاحتفالات التى تقيمها إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية وعدد من الإدارات التعليمية المتعددة.
>اليوم السابع -4 -2015
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الأطفال بحديقة صنعاء

اليوم السابع -4 -2015
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فقرات ترفيهية للأطفال الأيتام بحديقة صنعاء


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