مؤتمر طب الحالات الحرجة يعلن عن بدء استخدام جهاز ecmo الخاص بالقلب

فى ختام فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الحالات الحرجة والذى انتهت فعالياته أول أمس، بحضور لفيف من كبار أساتذة الطب فى مصر وخبراء من مستشفيات لندن وأمريكا.

واختتم المؤتمر فعالياته معلناً توصياته الخاصة عن بدء استخدام جهاز اكمو وهذه التقنية العالية لدعم القلب والتنفسى والمرضى المستحقين لذلك مع استمرار تنمية الخبرات فى هذا المجال.

وأكد الدكتور شريف مختار أستاذ القلب ورئيس مجلس الكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة التى شاركت فى تنظيم المؤتمر مع قسم الحالات الحرجة لطب القصر العينى، على أهمية الاستمرار وبذل الجهد لمواصلة التدريب واكتساب الخبرات فى طب الحالات الحرجة وكيفية التعامل مع كل جديد حتى نتقدم بالتعليم الطبى فى كل المجالات الصحية، وفى نهاية المؤتمر دعا شباب الأطباء لتقديم طلبات الاشتراك لعضوية الكلية، حيث يمكنهم الاستفادة من أنشطتها العملية والعلمية المتعددة، وفى نهاية المؤتمر تم توزيع شهادات حضور المؤتمر على الذين شاركوا فى المؤتمر من الأطباء المتخصصين.