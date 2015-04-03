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القبض على مدرب كرة قدم متهم بهتك عرض طفل عمره 8 سنوات بالغردقة

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القبض على مدرب كرة قدم متهم بهتك عرض طفل عمره 8 سنوات بالغردقة القبض على مدرب كرة قدم متهم بهتك عرض طفل عمره 8 سنوات بالغردقة
ألقت رجال مباحث قسم شرطة أول الغردقة، اليوم الجمعة، القبض على مدرب كرة قدم متهم بهتك عرض طفل عمره 8 سنوات، وحرروا له المحضر اللازم وأحالوه إلى النيابة العامة.

تلقى اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد أحمد الصادق، مدير إدارة البحث الجنائى، بتقدم عامل فى مجال السياحة ببلاغ للرائد أسامة مهران، معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة، اتهم فيه "ش.م"، 42 سنة، مدرب كرة قدم، بمركز شباب الميناء بالغردقة، ومقيم فى مركز إدفو بأسوان، بهتك عرض ابنه البالغ من العمر 8 سنوات.

تمكنت قوة قادها الرائد أسامة مهران، معاون مباحث القسم، من ضبط المدرب بعد استئذان النيابة العامة وتبين بالكشف سابقة اتهامه فى قضيتى هتك عرض أطفال.

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مصر 365