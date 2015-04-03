تشييع جثمان شهيد الهجمات الإرهابية على كمائن سيناء‎ بمسقط رأسه بأسيوط

شيع، منذ قليل، أهالى قرية كومبوها التابعة لمركز ديروط، بمحافظة اسيوط، جثمان الشهيد ديفيد أصيل حنالله 21 سنة والذي استشهد في الهجمات الإرهابية على كمائن شمال سيناء، فى مشهد جنائزى مهيب ووسط هتافات “القصاص القصاص القصاص يا شهيد نام وارتاح .. وإحنا نكمل الكفاح”،

وتحول المواكب الجنائزية للشهيد إلى مظاهرة ضد الإرهاب، تندد بجرائم الإخوان، وتعالت هتافات المشيعين المطالبة بالقصاص للشهيد من جماعة الإخوان الإرهابية، وعلت صرخات النساء ونحيب الرجال.

وذكر مصدر من أهالى القرية أن الشهيد سافر لتسليم عهدته لأنه لم يتبقى له سوى شهر واحد على إنتهاء مدة خدمته.