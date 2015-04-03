ذكرت قناة سكاي نيوز عربية مقتل عنصرين من حرس الحدود السعودي بقطاع ظهران في تبادل إطلاق نار مع الحوثيين.

و أكد الحادثة مدير عام حرس الحدود اللواء البحري عواد بن عيد البلوي، الذي يقوم بجولة على قطاعات حرس الحدود في مناطق جازان وعسير ونجران ، حسب ما نقلته صحيفة الرؤية الأخبارية السعودية.

وقد تداول مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي نبأ مقتلهم نقلاً عن زملائهما ،ونشروا أسمائهما وهم “عبدالرحمن القحطاني ومحمد الحربي”.

وبذلك ينضموا إلى العريف “سليمان المالكي” الذي استشهد عقب اشتباكات مع ميليشيات الحوثي ، أثناء محاولتهم التسلل عبر حدود المملكة من منطقة عسير.