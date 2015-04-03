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القبض علي مدرب كرة قدم لهتكه عرض طفل داخل مركز شباب بالغردقة‎

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القبض علي مدرب كرة قدم لهتكه عرض طفل داخل مركز شباب بالغردقة‎ القبض علي مدرب كرة قدم لهتكه عرض طفل داخل مركز شباب بالغردقة‎

صورة أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بقسم اول الغردقة، القبض علي مدرب كرة قدم بمركز شباب الميناء، بتهمة هتك عرض طفل 8 سنوات داخل المركز أثناء حضور الطفل للتدريب.

وتبين من تفاصيل الواقعة تلقي المقدم اسامة مهران معاون مباحث قسم اول الغردقة بلاغا من احد العاملين في القطاع السياحي يتهم فيه مدرب كرة قدم بمركز شباب الميناء بهتك عرض نجله وإصابة الطفل بحالة نفسية سيئة.

وبعد اجراء التحريات اللازمة وإلقاء القبض علي المتهم، تبين انه سبق اتهامه في 4 وقائع هتك عرض من قبل، فيما انكر المتهم الاتهامات الموجه له، وتم احالة الواقعة والمتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات.

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