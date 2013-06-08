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"جراحة العظام المصرية" تناقش أحدث تقنيات تطويل الأقدام

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"جراحة العظام المصرية" تناقش أحدث تقنيات تطويل الأقدام "جراحة العظام المصرية" تناقش أحدث تقنيات تطويل الأقدام

تعقد جمعية جراحة العظام المصرية المؤتمر الدولى التاسع، لتطويل العظام وإصلاح التشوهات والعيوب الخلقية بالقاهرة فى الفترة من 12: 14 من الشهر الجارى.

وصرح الدكتور جمال أحمد حسنى أستاذ جراحة العظام بطب بنها رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، بأن المؤتمر يحاضر فيه العديد من الخبراء الأجانب من أمريكا وأستراليا وروسيا والهند وتركيا بالإضافة إلى عدد كبير من الأطباء من العرب من مختلف الدول العربية ويتناول المؤتمر الطفرة الحديثة فى تطويل الأقدام وعلاج العيوب الخلقية التى لم يكن لها علاج فى السابق وعلاج الكسور غير الملتحمة والتى فشل فى علاجها الطرق التقليدية مثل الشرائح والمسامير النخاعية وكيف أمكن تطويل العظام إلى مسافة 30 سم.

جدير بالذكر أن هناك ورش عمل تعقد على هامش المؤتمر لتدريب شباب الأطباء على هذه النوعية المتقدمة من الجراحات.

وأضاف أن المؤتمر يناقش على مدى ثلاثة أيام العديد من الأبحاث المختلفة، ويشارك فيه حوالى 1000 طبيب متخصص فى مجال العظام وجراحة العظام.

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مصر 365