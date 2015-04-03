وصول مركب عملاق إلى ميناء «السخنة» لتحويل الغاز وإعادة ضخه

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الرسمى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء السخنة استقبل مركب «التغييز» العملاقة هوك جيلانت، وسط إجراءات امنية مشددة، ومن المنتظر أن تقام احتفالية كبرى بمناسبة استقبال المركب، حيث يتم خلال الشهر الجاري بدء استقبال شحنات سفن الغاز بالتنسيق مع وزارة البترول لتشغيل محطات توليد الكهرباء وخدمة المصانع بالمنطقة.

وتقوم مركب التغييز بتحويل الغاز من الحالة السائلة إلى الغازية لضخه بالشبكة القومية، و ذلك ضمن اتفاقية استغلال محطة الصب السائل الموجودة بالميناء لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعى المسال العملاقة و إعادة ضخها فى الشبكة القومية للغازات، حيث تم الانتهاء من كافة الموافقات الخاصة بمحطة الصب السائل بالميناء لاستقبال وحدة التغييز الجديدة ، و كذلك ناقلات الغاز المسال جنباً إلى جنب ، بغرض إعادة تغييز الغاز الطبيعى المستورد وضخه فى الشبكة القومية لمدة خمس سنوات .

وتم التعاقد بين هيئة موانئ البحر الأحمر ممثلة فى اللواء مهندس هشام ابو سنة رئيس الهيئة و شركة موانى دبى العالمية خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ ، لانشاء امتداد لمحطة الصب السائل لتموين السفن بالوقود و تداول و تخزين الوقود على مساحة 250 ألف متر و باستثمارات 415 مليون دولار ، وذلك استكمالاً للتعاقد الموقع فى 2006 لانشاء محطة صب سائل على مساحة 150 الف متر ليصل مساحة المحطة بعد تعاقد شرم الشيخ الى 400 الف متر.

و فى إطار ذلك تم الانتهاء من تجهيز الرصيف و خزانات الوقود الخاصة بالامتداد الذى تم توقيع عقده بشرم الشيخ ، وهذه المحطة خاصة بكافة أنواع المواد البترولية ومن بينها الغاز المسال و يمكن للرصيف استقبال سفينتين عملاقتين محملتين بالغاز في وقت واحد.

و على جانب آخر تم ملأ السفينة بأول شحنة للغاز المسال بكمية 36732 طن مكعب و يتم فور وصولها إلى رصيف الميناء إجراء الاختبارات الفنية عليها و تشغيلها بشكل تجريبي للتأكد من سلامة التوصيلات و الصمامات و خطوط الربط .

تعاقدت مصر على استيراد 90 شحنة ، توفر امدادات من الغاز بحوالى 500 مليون قدم مكعب يومياً لمدة 24 شهرًا .

وتم تكثيف إجراءات التأمين بالبوابات الرئيسية بالميناء بصفة عامة و تزويد منطقة رصيف الصب السائل بكاميرات مراقبة متصلة بغرفة تحكم مركزية لتأمين سفينة التغييز و السفن الناقلة للغاز كما يتم مسح مائى للمنطقة كل فترات متتالية باعتبارها منطقة محظورة ممنوع الاقتراب منها.

وأضاف مصطفى ان طول مركب التغييز 294 متر و غاطس 130 متر و حمولتها الكلية 109844 طن و جنسيتها جزر تايلاند ، و قد اصطحب السفينة قاطرتين و هما القاطرة انداوفينتورى و طولها 30 متر و غاطس 4 متر و عرض 12 متر و القاطرة فيتاديمى سينا بطول 32 متر و غاطس 5 متر و عرض 11 متر ، بالاضافة إلى قاطرتين من ميناء السخنة لخدمة المركب ، بالاضافة إلى أن الرصيف يتسع لاستقبال ناقلة غاز اخرى بجوار مركب التغييز يتم التفريغ المباشر منها للشبكة القومية للغاز و يستغرق تفريغها 48 ساعة لاستقبال آخرى.