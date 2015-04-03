الاتحاد الأوروبي يدعم كينيا في التصدي للإرهاب

وعد الاتحاد الأوروبي اليوم ، بدعم كينيا في التصدي للإرهاب غداة اعتداء عناصر حركة الشباب الصومالية على جامعة “غاريسا” الذي خلف 147 قتيلا.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان “يجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم الحكومة ، والشعب الكينيين للانتصار على التهديد الإرهابي”.

وأضافت أنه بإمكان كينيا التعويل على تضامن الاتحاد الأوروبي ، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وهاجمت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فجر الخميس جامعة غاريسا ، التي تقع على بعد حوالى 150 كلم من الحدود الصومالية مباغتة الطلاب وهم نيام.

وفصلت الطلاب المسلمين عن غير المسلمين ثم سمحت للأولين بالمغادرة وقتلت ، أو احتجزت البقية.