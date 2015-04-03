الداخلية تدعو المواطنين بسرعة استبدال جوازات السفر اليدوية بـ"المميكنة"

دعت وزارة الداخلية السادة حائزى جوازات السفر اليدوية (ير المقروءة آليًا) إلى سرعة التقدم لأقسام الجوازات واستخراج جوازات سفر مُميكنة قبل انتهاء العمل بجواز السفر اليدوى فى 24 نوفمبر 2015.إعلان - Ads إعلان - Ads
يأتى ذلك فى إطار تعليمات منظمة الطيران المدنى الدولية ( الإيكاو ) بإلزام كل الدول الأعضاء - ومن بينها مصر - بوقف العمل بجوازات السفر اليدوية (غير المقروءة أليًا ) اعتبارًا من 24 نوفمبر القادم.
يأتى ذلك فى إطار تعليمات منظمة الطيران المدنى الدولية ( الإيكاو ) بإلزام كل الدول الأعضاء - ومن بينها مصر - بوقف العمل بجوازات السفر اليدوية (غير المقروءة أليًا ) اعتبارًا من 24 نوفمبر القادم.
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