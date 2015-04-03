دفاع دومة: سأطعن غدًا على مؤبد موكلى و229 آخرين بـ"أحداث الوزراء"

أكد أسامة المهدى محامى الناشط أحمد دومة وآخرين بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، أن هيئة الدفاع من المقرر أن تتقدم غدًا بالطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بالسجن المؤبد لدومة و229 آخرين بقضية "مجلس الوزراء" أمام محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمت بالسجن المؤبد على أحمد دومة و229 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت.

وأسندت النيابة للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.