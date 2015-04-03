أمن القليوبية يضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة آلية وكمية من الهيروين

تمكنت مباحث شبين القناطر من ضبط اثنين من الهاربين من السجون العمومية من أحكام، وبحوزتهما 2 بندقية آلية وكيلو من مخدر الهيروين.

وتلقى اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبد العاطى رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بضبط كل من "إبراهيم ع" 32 سنة عاطل الهارب من ليمان أبو زعبل فى أحداث يناير 2011 على ذمة القضية رقم 16464 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2010 – مخدرات، والقضية رقم 1885 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2012م – مخدرات كلى رقم 6567 لسنة 2012م، الحكم السجن المؤبد والقضية رقم 5650 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2010م – مخدرات كلى رقم 888 لسنة 2010م الحكم السجن 7 سنوات، والقضية رقم 11319 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2011م – تبديد حصر رقم 23 لسنة 2012م، الحكم 6 شهور وكفالة 100 جنيه.

و"سيد إ" وشهرته "حمدى" – 46 سنة فكهانى مقيم كوم السمن السابق اتهامه فى عدد 9 قضايا (مخدرات – سرقة بالإكراه – هروب من المراقبة)، آخرهم القضية رقم 5390 جنايات مركز شبين لسنة 2010م – مخدرات الهارب من سجن أبو زعبل فى أحداث يناير 2011 م على ذمة القضية رقم 5390 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2010م – مخدرات، الحكم السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وبحوزتهما 2 سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62×39 بخزينتها عدد 18 طلقة من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جراما، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.. وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق.