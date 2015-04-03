حبس عاطل ضبط بحوزته بندقية خرطوش وقنابل غاز وصوت فى بنها

أمرت نيابة مركز شرطة بنها بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيق ضبط بحوزته أسلحة نارية وقنابل غاز وصوت، يقوم بترويجها على الخارجين على القانون.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز بنها حول نشاط المتهم، وتم عرضها على اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، وتبين أنه يدعى "وليد ع" عاطل، وسبق اتهامه فى القضية رقم 1674 إدارى مركز بنها شروع فى القتل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش تحمل رقم 3758-14E ، وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، و23 طلقة من ذات العيار، و5 قنابل غاز، وقنبلة صوت ومبلغ مالى 710 جنيهات وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

كما تمكنت مباحث مركز شرطة طوخ، برئاسة المقدم صلاح عبد الفتاح، من ضبط عاطل، وبحوزته بندقية خرطوش وكمية من نبات البانجو تزن 10 كيلوجرامات وربع كيلو من مخدر الهيروين ومبلغ مالى.

وتلقى اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم صلاح عبد الفتاح، يفيد بضبط "إبراهيم ع" 25 سنة عاطل مقيم أجهور الكبرى - دائرة مركز طوخ وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 10 كيلوجرامات، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته.