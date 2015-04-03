الدفاع يطعن على المؤبد لدومة و229 آخرين في “أحداث مجلس الوزراء” غدًا

أكد أسامة المهدي، محامي أحمد دومة وآخرين في قضية “أحداث مجلس الوزراء، أن هيئة الدفاع من المقرر أن تتقدم غدًا السبت، بالطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بالسجن المؤبد لدومة و229 آخرين بقضية “مجلس الوزراء” أمام محكمة الطعن برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بالمؤبد على الناشط السياسي، أحمد دومة و229 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء” ، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت.

وأسندت النيابة للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.