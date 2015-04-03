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قيادى حوثى يعترف بإمداد إيران لهم بصواريخ روسية لضرب البحرية المصرية

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قيادى حوثى يعترف بإمداد إيران لهم بصواريخ روسية لضرب البحرية المصرية قيادى حوثى يعترف بإمداد إيران لهم بصواريخ روسية لضرب البحرية المصرية
اعترف هادى العجيلكى القيادى الحوثى، بشكل غير مباشر، بدعم إيران لجماعة الحوثى فى اليمن، حيث قال إن "الحركة" تمتلك صواريخ روسية متطورة، مضيفا أن هذا الأمر سيغير استراتيجية فى عملية "عاصفة الحزم".

ومن المعروف أن إيران من أكبر الدول، التى تستورد الأسلحة الروسية فى الشرق الأوسط.

وأضاف العجيلكى فى حوار أجراه مع وكالة أنباء فارس، أن "الصواريخ الروسية المتطورة قد وصلت بالفعل، لافتا إلى أن أجهزة الاستخبارات العربية عاجزة عن تحديد عدد الصواريخ ومكانها".

وأوضح القيادى فى حركة أنصار الله، "أن عدد الصواريخ بالعشرات، مبينا "أن هذا الصاروخ معروف بدقته وقدرته ويشكل تهديدا استراتيجيا هائلا على السعودية وأيضا على القطع البحرية المصرية".


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