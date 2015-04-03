أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسؤول عراقى: مقاتلون شيعة يواصلون أعمال النهب وإحراق المبانى فى تكريت

Google+ Print
مسؤول عراقى: مقاتلون شيعة يواصلون أعمال النهب وإحراق المبانى فى تكريت مسؤول عراقى: مقاتلون شيعة يواصلون أعمال النهب وإحراق المبانى فى تكريت
قال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين العراقية أحمد الكريم لرويترز اليوم الجمعة إن مقاتلين شيعة يواصلون أعمال النهب وإحراق المبانى فى تكريت.

وقال الكريم الذى يرأس أيضا مجلس مدينة تكريت إن المقاتلين أحرقوا "مئات المنازل" خلال اليومين الماضيين فى المدينة، وأضاف أن المنازل والمتاحر أحرقت بعد نهب كل ما فيها، وقدر عدد المبانى التى أحرقت بالمئات.

وقال الكريم الذى غادر المدينة إلى بغداد مساء اليوم الجمعة بسبب الفوضى إن المدينة أحرقت أمام أعينهم وإنهم لا يمكنهم السيطرة على الوضع.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365