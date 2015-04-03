مسؤول عراقى: مقاتلون شيعة يواصلون أعمال النهب وإحراق المبانى فى تكريت

قال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين العراقية أحمد الكريم لرويترز اليوم الجمعة إن مقاتلين شيعة يواصلون أعمال النهب وإحراق المبانى فى تكريت.

وقال الكريم الذى يرأس أيضا مجلس مدينة تكريت إن المقاتلين أحرقوا "مئات المنازل" خلال اليومين الماضيين فى المدينة، وأضاف أن المنازل والمتاحر أحرقت بعد نهب كل ما فيها، وقدر عدد المبانى التى أحرقت بالمئات.

وقال الكريم الذى غادر المدينة إلى بغداد مساء اليوم الجمعة بسبب الفوضى إن المدينة أحرقت أمام أعينهم وإنهم لا يمكنهم السيطرة على الوضع.

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