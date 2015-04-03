عمان ترحب بالاتفاق الإطارى بين الدول الست وإيران وتصفه بـ "التاريخي"

رحبت وزارة الخارجية العمانية اليوم "الجمعة" بالاتفاق الإطارى بين الدول الست (مجموعة 5 +1) وإيران حول برنامجها النووى والذى تم الإعلان عنه أمس فى مدينة لوزان السويسرية ووصفته بـ "اتفاق تاريخي".

وذكرت الوزارة - فى بيان لها نقلته وكالة الأنباء العمانية (أونا) - " تابعت سلطنة عمان باهتمام بالغ النتائج الإيجابية التى أدت إلى اتفاق إطارى بين القوى الست الكبرى والجمهورية الإسلامية الإيرانية حول برنامجها النووى، حيث تشارك السلطنة جميع الدول والشعوب هذه الفرحة الغامرة بهذا الاتفاق التاريخى الذى سوف يشكل مرحلة أساسية ومهمة على درب اتفاق نهائى بحلول 30 يونيو القادم، والذى من شأنه أيضا أن يفتح مرحلة جديدة نحو مزيد من الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا ".

وأشار البيان إلى أن سلطنة عمان تعرب عن تقديرها الكبير للدول الست الكبرى والجمهورية الإسلامية الإيرانية على الإنجاز التاريخى للاتفاق المشار إليه والتفاهم والمسؤولية الأمينة التى تحلى بها المتفاوضون كافة خلال الأيام والسنوات الماضية.

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