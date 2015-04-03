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تدريب خفيف للزمالك في رواندا

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تدريب خفيف للزمالك في رواندا تدريب خفيف للزمالك في رواندا

يخوض لاعبو الزمالك مرانا بدنيا خفيفا بعد وصول بعثة الفريق إلى رواندا اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة رايون سبورتس في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

وقرر البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك إقامة مران للفريق في أحد الملاعب التابعة لفندق الإقامة اليوم الجمعة.

واكتفى فيريرا بمران بدني خفيف، تجنبا لإرهاق اللاعبين بعد رحلة طيران من القاهرة دامت 11 ساعة.

بعدها، يحضر لاعبو الزمالك المحاضرة الفنية الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة.

ويتدرب الزمالك على ملعب المباراة غدا السبت، في مرانه الأساسي قبل المباراة.

يذكر أن الزمالك فاز على رايون سبورتس 3-1 في الجونة بمباراة الذهاب، بأهداف أحمد توفيق وأحمد عيد عبد الملك (2).

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