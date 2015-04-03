الإسماعيلي يبدأ الاستعداد للأهلي بنصف دستة أهداف في أبو صوير

فاز الإسماعيلي على فريق أبو صوير بستة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم الجمعة، ضمن استعدادات الدراويش لمواجهة الأهلي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي يوم الأربعاء المقبل في الجونة في الجولة الـ24 من الدوري المصري.

أحرز الأهداف علاء لالا وكريم الضو وأنوبا وشكرى نجيب ومحمد الحداد وأحمد أبو زيادة للإسماعيلي، ومحمود عبد اللطيف ومحمد يونس لأبو صوير.

وعبر طارق يحيى المدير الفني للإسماعيلي عن رضاه عن مستوى اللاعبين خلال الـ60 دقيقه الأولى من عمر المباراة.

كما أشاد بالمستوى الذي ظهر به محمد مجدي صانع ألعاب الفريق خلال المباراة.

وأشرك يحيى عددا من اللاعبين الصاعدين والبدلاء في المباراة.