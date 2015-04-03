الكحل لمكياج العيون العربية

يتمتّع الكحل العربي بسحر خاصّ ومميّز يُظهر جمال وجاذبية العيون العربية التي تتميّز بلونها الأسود أوالبني القاتم. لكنّ مكياج السحر العربي، برغم بساطته، يحتاج إلى دقة في التطبيق، ما يجعل منه المكياج السهل الممتنع.



لتطبيق المكياج العرب تحتاجين إلى:

-أساس خفيف بلون مضيء ليعكس جمال البشرة العربية بلونها السكرّي.

-بلاش خوخي أومشمشي أو برونزي بدلاً من الزهري.

-الكحل الأسود.

-أحمر شفاه طبيعي .

نصائح:

-حدّدي حاجبيك بشكل جيّد قبل البدء بوضع الكحل لمنح عينيك المزيد من الاتّساع.

من أهمّ أسرار الكحل اعتماد الإضاءة حول العينين لإبراز جمال اللون الأسود والإضاءة عليه بشكل يعكس لون العيون القاتمة، التي تتميّز به السيّدة العربية.

ابتعدي عن الألوان الوردية التي لا تليق بالبشرة السكرية وتجعلها باهتة.

-استخدمي القليل من الماسكرا فهي تمنح رموشك مزيداً من الكثافة.

لتطبيق الكحل العربي:

حددي بقلم الكحل الرسم الذي يناسب شكل عينيك و بعدها قومي بتطبيق الكحل .

اختاري قلم الكحل العربي من الماركات العالمةي ف يحال كنت تجدين صعوبة في استخدام الريشة.

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