أخصائى سمنة يحذر: الإسراف فى تناول الملح يصيبك بالسمنة

(إضافة كميات كبيرة من الملح إلى الطعام، يساعد على زيادة ضغط الدم والتعرض لأمراض الكلى) تلك المشاكل تعد الأكثر شيوعا بين الأضرار الناتجة عن تناول الطعام شديد الملوحة.

فيما توجد قائمة أخرى من الأضرار، يتعرض لها الجسم، جراء الإسراف فى تناول الأملاح، وهى التى يجهلها الكثيرون، ويوضحها أخصائى السمنة والنحافة خالد يوسف شارحا إياها في النقاط التالية:

الملح يساعد على زيادة الوزن والإصابة بالسمنة.

- المبالغة فى إضافة كميات كبيرة من الملح على الطعام، أو تناول الأطعمة التى تتميز بدرجة ملوحة عالية، كاللحوم المدخنة والمحفوظة، والمخللات وبعض أنواع الجبن، يؤدى إلى زيادة احتباس الماء بالجسم. وهو ما ينتج عنه الإصابة بما يعرف بالسمنة المائية وزيادة الوزن.

الملح يعمل على زيادة الشهية

- تناول الطعام المملح يؤدى الى زيادة الرغبة فى تناول المزيد من الطعام، وحتى دون الشعور بالجوع، كما يعمل على زيادة الرغبة فى تناول السكريات والنشويات تحديدا وبإسراف، وهو ما يساهم بصورة كبيرة فى زيادة الوزن وتراكم الدهون بالجسم.

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