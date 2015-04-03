أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أخصائى سمنة يحذر: الإسراف فى تناول الملح يصيبك بالسمنة

Google+ Print
أخصائى سمنة يحذر: الإسراف فى تناول الملح يصيبك بالسمنة أخصائى سمنة يحذر: الإسراف فى تناول الملح يصيبك بالسمنة
(إضافة كميات كبيرة من الملح إلى الطعام، يساعد على زيادة ضغط الدم والتعرض لأمراض الكلى) تلك المشاكل تعد الأكثر شيوعا بين الأضرار الناتجة عن تناول الطعام شديد الملوحة.

فيما توجد قائمة أخرى من الأضرار، يتعرض لها الجسم، جراء الإسراف فى تناول الأملاح، وهى التى يجهلها الكثيرون، ويوضحها أخصائى السمنة والنحافة خالد يوسف شارحا إياها في النقاط التالية:

الملح يساعد على زيادة الوزن والإصابة بالسمنة.

- المبالغة فى إضافة كميات كبيرة من الملح على الطعام، أو تناول الأطعمة التى تتميز بدرجة ملوحة عالية، كاللحوم المدخنة والمحفوظة، والمخللات وبعض أنواع الجبن، يؤدى إلى زيادة احتباس الماء بالجسم. وهو ما ينتج عنه الإصابة بما يعرف بالسمنة المائية وزيادة الوزن.

الملح يعمل على زيادة الشهية

- تناول الطعام المملح يؤدى الى زيادة الرغبة فى تناول المزيد من الطعام، وحتى دون الشعور بالجوع، كما يعمل على زيادة الرغبة فى تناول السكريات والنشويات تحديدا وبإسراف، وهو ما يساهم بصورة كبيرة فى زيادة الوزن وتراكم بالجسم.

موضوعات متعلقة

- تراكم الأملاح بالكلى من أسباب تحول ضغط الدم المنخفص إلى مرتفع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365