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الحقن بالكورتيزون علاج جحوظ العينين الناتج عن مضاعفات الغدة الدرقية

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الحقن بالكورتيزون علاج جحوظ العينين الناتج عن مضاعفات الغدة الدرقية الحقن بالكورتيزون علاج جحوظ العينين الناتج عن مضاعفات الغدة الدرقية
الغدة الدرقية من الأمراض الناتجة عن خلل الهرمونات، سواء بالزيادة أو النقصان، مما ينتج عنها حدوث مضاعفات تؤثر على العين.

يقول الدكتور عصام الطوخى أستاذ طب وجراحة العيون، إن الأشخاص الذين يعانون من زيادة فى إفراز هرمونات الغدة الدرقية، يتعرضون لجحوظ العينين، وتكون الجفون مفتوحة بصورة ملفتة، لأنه عند اضطراب الغدد وجهاز المناعة، ينتج الجسم أجسامًا مضادة تهاجم نفسها، فتتجه إلى العين وتحدث تضخما والتهابات بها مما يتسبب فى جحوظها.

وأضاف الدكتور عصام الطوخى أن من الأعراض التى تدل على الإصابة بالغدة الدرقية، جحوظ العينين أو فتح الجفون على آخرها وتورم الجفون، لافتا إلى أنه عند ظهور هذه الأعراض يجب علاج الغدة والعين فى وقت واحد، ويكون العلاج من خلال مشتقات الكورتيزون بالحقن فى منطقة العين والجفون، بواسطة الطبيب المختص، ويتم الشفاء فى مدة تتراوح مابين 6 شهور حتى سنة.

وتابع أنه فى حال إهمال علاج العينين والغدة الدرقية، تصاب العين بتقرحات فى القرنية وضغط على العصب البصرى مما ينتج عنه فقد الإبصار ، موضحا أن 20 % من الأشخاص المصابين بالغدة الدرقية يعانون من ضعف الإبصار.

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مصر 365