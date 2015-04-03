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بريطانى يصاب بالفشل الكلوى نتيجة شرب 4 لترات من الشاى المثلج يوميا

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بريطانى يصاب بالفشل الكلوى نتيجة شرب 4 لترات من الشاى المثلج يوميا بريطانى يصاب بالفشل الكلوى نتيجة شرب 4 لترات من الشاى المثلج يوميا
نجح فريق من الأطباء البريطانيون فى حل اللغز وراء الفشل الكلوى الذى أصاب رجل بريطانى بعد اكتشاف أنه يعشق شرب الشاى المثلج، ويتناول أكثر من أربعة لترات يومياً.

ووفقاً لموقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، فإن الشخص مدمن الشاى المثلج البالغ من العمر 56 عاما، من ولاية أركنسو، قد جاء إلى مستشفى ماى، وكان يشكو من الغثيان، والضعف، والتعب وآلام فى الجسم.

وأظهرت اختبارات البول أنه يعانى من ارتفاع مستويات بلورات أوكسالات الكالسيوم فى البول، والتى تساهم فى تشكيل حصى الكلى.

ولكن الغريب، أن الرجل أكد أنه ليس لديه تاريخ مرضى أو عائلى من حصى الكلى، وبمزيد من البحث والتدقيق، اعترف أنه يشرب 4 لترات من الشاى المثلج يومياً.

وأوضح الأطباء من جامعة أركنساس للعلوم الطبية أن الشاى الأسود يحتوى على مستويات عالية من الأكسالات، وهى مادة كيميائية معروفة لإنتاج حصى الكلى وتؤدى إلى الفشل الكلوى إذا استهلكت بجرعات مفرطة.

وتم العثور على الأكسالات الكيميائية داخل الكلى لدى الرجل، لدرجة أنها قد تسببت فى التهاب الكلى، وفقاً للأطباء.

وأضافوا أن هذا الشخص يحتاج فى نهاية المطاف لغسيل الكلى، لأن الضرر الذى أصاب كليته كان كبير جدا، ومن المرجح أن يقضى بقية حياته من خلال غسيل الكلى.

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