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«الظواهري» يتجه لحل تنظيم القاعدة للانضمام مع «داعش»

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«الظواهري» يتجه لحل تنظيم القاعدة للانضمام مع «داعش» «الظواهري» يتجه لحل تنظيم القاعدة للانضمام مع «داعش»

قالت صحيفة “الحياة” اللندنية، إن معلومات تتحدث عن اتجاه زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، إلى إبلاغ فروع تنظيمه حول العالم، بأنها باتت في حل من البيعة، مفسحًا بذلك المجال أمامها للتوحد مع جماعات أخرى محلية أو حتى للانضمام إلى “داعش” بزعامة أبوبكر البغدادي.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها اليوم، عن أيمن دين، العنصر السابق في “القاعدة” وجاسوس للاستخبارات البريطانية، قوله إن جبهة “النصرة”، فرع القاعدة في سوريا، أبلغت حركة “أحرار الشام” الإسلامية وجماعات إسلامية أخرى في سوريا، بأنها تنوي الانفصال عن القاعدة في شكل منظّم ووفق خطة معدة مسبقًا، انطلاقًا من أن القاعدة نفسها ستعلن حل نفسها في وقت لاحق هذه السنة.

وأضاف دين لـ “الحياة”، أمس، أن مصادر في أحرار الشام تقول إن حلفاءهم في جبهة “النصرة”، أبلغوهم بأن زعيم القاعدة أيمن الظواهري سيتخلى عن سلطاته، أو ما تبقى منها، على فروع التنظيم عالميًا وسيحلّها من البيعة له، وتابع أن هذه الخطوة “تأتي ردًا على تنامي قوة (داعش) في العراق وسوريا ومصر وليبيا ونيجيريا، إضافة إلى قيامها بخرق في داخل اليمن”.

واعتبر “دين”، أن الارتباط بـ”القاعدة” بات يُشكّل عبئًا على فروع التنظيم الغارقة في نزاعات محلية مثل ما يحصل مع “النصرة” في سورية و”القاعدة في جزيرة العرب” في اليمن، واعتبر أن فك الارتباك مع “القاعدة” سيفتح المجال أمام “النصرة” لعقد تحالفات مع جماعات جهادية أخرى في سوريا وسيعيد طرح مشروع “إقامة إمارة” في شمال سوريا بعد سقوط مدينة إدلب، في أيدي تحالف للجهاديين آخر الشهر الماضي.

 

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