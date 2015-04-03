أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الأسطول الصينى يتجه نحو خليج عدن لتأمين التجارة البحرية هناك

Google+ Print
الأسطول الصينى يتجه نحو خليج عدن لتأمين التجارة البحرية هناك الأسطول الصينى يتجه نحو خليج عدن لتأمين التجارة البحرية هناك

الجيش الصينى_أرشيفية

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، أن الأسطول الصينى التابع للبحرية الصينية غادر أحد موانئ شرق البلاد اليوم متجها إلى خليج عدن ، والسواحل الصومالية للمشاركة فى مهام عادية لحماية طرق التجارة الدولية ومحاربة عمليات القرصنة البحرية.

وذكرت مصادر رسمية صينية أن الأسطول يتضمن مدمرة وفرقاطة وسفينة تموين بالإضافة إلى طائرتى هليكوبتر ، وتتكون قواته من عشرات من قوات عمليات خاصة ، وأكثر من 800 من الضباط والجنود.

وتشارك البحرية الصينية فى مهام الحماية البحرية فى المنطقة منذ أكثر من ستة أعوام ، وخلال هذا الوقت قامت ، وحداتها بالعمل كقوة حماية مرافقة لحوالى 6 آلاف سفينة صينية وأجنبية قاموا بالعبور من هناك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا