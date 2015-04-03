الأسطول الصينى يتجه نحو خليج عدن لتأمين التجارة البحرية هناك

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، أن الأسطول الصينى التابع للبحرية الصينية غادر أحد موانئ شرق البلاد اليوم متجها إلى خليج عدن ، والسواحل الصومالية للمشاركة فى مهام عادية لحماية طرق التجارة الدولية ومحاربة عمليات القرصنة البحرية.

وذكرت مصادر رسمية صينية أن الأسطول يتضمن مدمرة وفرقاطة وسفينة تموين بالإضافة إلى طائرتى هليكوبتر ، وتتكون قواته من عشرات من قوات عمليات خاصة ، وأكثر من 800 من الضباط والجنود.

وتشارك البحرية الصينية فى مهام الحماية البحرية فى المنطقة منذ أكثر من ستة أعوام ، وخلال هذا الوقت قامت ، وحداتها بالعمل كقوة حماية مرافقة لحوالى 6 آلاف سفينة صينية وأجنبية قاموا بالعبور من هناك.