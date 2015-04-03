أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الرئيس الإيراني: فضلنا التفاوض في حل نزاعنا مع الغرب

Google+ Print
الرئيس الإيراني: فضلنا التفاوض في حل نزاعنا مع الغرب الرئيس الإيراني: فضلنا التفاوض في حل نزاعنا مع الغرب

الرئيس الإيراني حسن روحاني

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، أن التفاوض والحوار هو النهج الذي سارت عليه بلاده من أجل التوصل لاتفاق لوزان الذي أبرم أمس الخميس بشأن برنامجها النووي.

وقال روحاني – في كلمة متلفزة حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) – “إن البعض اعتقد أننا سنخوض حربًا ضد العالم أو أن نخضع، لكننا فضلنا طريق الحوار وسنفتح صفحة جديدة مع العالم بعد توقيع الاتفاق ورفع العقوبات”.

وألمح إلى رغبة بلاده في إرساء علاقات جيدة مع الجوار وإنهاء النزاعات التي تمتلئ بها المنطقة، مشددًا على التزام بلاده بوعودها وأنها تنتظر من الأطراف الأخرى المعنية بوعودها أيضًا.

وأعلنت إيران والولايات المتحدة، أمس الخميس، التوصل لحل بشأن البرنامج النووي بعد ثمانية أيام من المفاوضات في مدينة لوزان السويسرية، ومن المقرر الانتهاء من الاتفاق النهائي الشامل بحلول 30 يونيو.

ووافقت طهران بموجب الاتفاق المبدئي على تقليص مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب البالغ 10 آلاف كيلوجرام إلى 300 فقط، فضلاً عن خفض عدد أجهزة الطرد المركزي لديها من 19 ألف جهاز إلى 6 آلاف في موقع “فوردو” النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والحظر على صادرات النفط الإيراني.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا