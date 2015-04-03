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هيكل لـ لميس الحديدى:المؤتمر الاقتصادى أعاد مصر للأمة والتاريخ لمساره

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هيكل لـ لميس الحديدى:المؤتمر الاقتصادى أعاد مصر للأمة والتاريخ لمساره هيكل لـ لميس الحديدى:المؤتمر الاقتصادى أعاد مصر للأمة والتاريخ لمساره
أشاد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، بمؤتمر "دعم وتنمية .. مصر المستقبل"، مؤكدا أن مصر عادت إلى أمتها من جديد، وهذا عودة بالتاريخ إلى مساره الصحيح.

وقال هيكل، خلال حواره بعنوان "الخطر والأمل" مع الإعلامية لميس الحديدى، المذاع على قناة cbc، اليوم الجمعة، إن جملة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مصر تستيقظ الآن" لها دلالات، ولا بد أن يكون لها نتائج، مبديا إعجابه ببروز المرأة المصرية خلال المؤتمر الاقتصادى، حيث إن أداء الوزيرة نجلاء الأهوانى أعطى صورة حقيقية واضحة وجلية للمرأة المصرية غير المتبرجة أو المحجبة، لكنها السيدة الطبيعية التى تقوم بدورها على أكمل وجه.

وأكد أن مصر تحاول أن تنهض، وأداؤها خلال المؤتمر الاقتصادى أثبت قدرتها على تحقيق ما تريد إذا وظفت إمكانياتها بالشكل الصحيح، موضحا أن العالم أقبل على مصر خلال المؤتمر ليؤكد أنه لا يمكن إغفالها، وألمانيا رأت فى القاهرة توافر عناصر النهوض عقب الانتخابات الرئاسية، فمصر أكبر من أن يغفلها العالم حتى وإن نساها أصحابها أحيانا.


>- هيكل: السيسى تحول عقب المؤتمر الاقتصادى من رئيس الضرورة إلى رئيس الاختيار
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مصر 365

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