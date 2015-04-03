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هيكل :مؤتمر شرم الشيخ أثبت أن مصر قادرة على تحقيق ما تريد

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هيكل :مؤتمر شرم الشيخ أثبت أن مصر قادرة على تحقيق ما تريد هيكل :مؤتمر شرم الشيخ أثبت أن مصر قادرة على تحقيق ما تريد

قال الكاتب محمد حسنين هيكل، إن أداء بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي أثبت أن لدينا القدرة على تحقيق ما نريد، إذا نجحنا في توظيف إمكانات هذه البلد بالشكل الصحيح.
> وأوضح هيكل، خلال حواره بفضائية “سي. بي. سي”، أن مؤتمر شرم الشيخ يمثل لمصر عودة التاريخ لمساره الصحيح، مشيرا إلى أن مصر عادت لأمتها العربية من جديد.
> وأكد “هيكل”، أن جملة “مصر تستيقظ الآن” لها دلالات، ولا بد أن تكون لها نتائج، مشيرا إلى أن السيسي نجح في إدارة المؤتمر الاقتصادي بشكل جيد.
> وذكر “هيكل”، أن أكثر ما أعجبه بالمؤتمر الاقتصادي بروز دور المرأة المصرية، وهو ما لعب  دورا كبيرا في إنجاح المؤتمر، موضحا أن أداء نجلاء الأهواني، خلال المؤتمر الاقتصادي، أعطى صورة حقيقية للمرأة المصرية.

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